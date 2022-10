Letizia di Spagna, abito da 265 euro con spacchi sorprendenti e perle australiane

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna al Columbus Day, il cut out diventa chic

Letizia di Spagna torna a sorprendere col look per il Columbus Day (12 ottobre), festa nazionale spagnola, dove si è presentata con un abito, firmato Vogana, a micro pois dagli spacchi insoliti, decisamente molto distante dagli outfit classici di Felipe Varela che l’ha vestita dal 2004 al 2020 durante questo evento. Dall’anno scorso la Reina ha però detto basta a completi in tweed e broccati, preferendo uno stile più originale.

Letizia di Spagna al Columbus Day

Dopo una serie di look riciclati, dall’abito rosso fuoco a quello in stile orientale senza sottogonna, finalmente Letizia di Spagna si è presentata con una nuova mise che naturalmente ha fatto parlare di sé. L’occasione ovviamente è di quelle speciali. La Reina, insieme a suo marito Felipe, ha presenziato alla parata militare per il Columbus Day. È dal 2004 che Donna Letizia partecipa all’evento e ogni anno i suoi outfit l’hanno messa al centro dell’attenzione.

Letizia di Spagna sceglie Vogana: chi è lo stilista

Come vuole la tradizione, per la festa nazionale Letizia sceglie sempre un brand spagnolo. Nel 2022 è toccato alla casa di moda andalusa, con sede a Siviglia, Vogana. L’azienda è specializzata nell’utilizzo di materiali di alta qualità, tutti rigorosamente made in Spain e rispettosi dell’ambiente. Sul sito della maison infatti si legge: “Il principio fondamentale di Vogana è la qualità e l’innovazione costante, sempre ispirata all’estetica vintage, così come agli stili di vita, ai viaggi e alle esperienze vissute, sempre senza perdere l’impronta andalusa”.

Letizia di Spagna, spacchi imprevedibili

Donna Letizia ha scelto per la parata il modello chiamato Nanda che appartiene alla collezione dello scorso anno e costa 265 euro. Si tratta di un abito molto particolare, in chiffon verde salvia con micro pois bianchi. Presenta un originale scollatura incrociata che crea una sorta di effetto mantello, mentre sono davvero originali le maniche lunghe e a sbuffo con un’apertura che dai polsini arriva fino alle spalle. Sembrano degli spacchi invertiti perché invece di essere sulla gonna sono sulle maniche. Il cut out imprevedibile movimenta il vestito che scende dritto fino ai polpacci scolpiti della Reina.

Letizia lo abbina a un paio di décolletée bianche dal tacco alto e sottili e a una clutch di Magrit e agli orecchini pendenti con perle australiane che suo marito Felipe le regalò nel 2007. Per l’occasione di Stato, la Reina ha optato per un updo con riga laterale molto sofisticato. Questo tipo di acconciature raccolte sono molto in voga per gli eventi più glamour.

Letizia di Spagna, perché Leonor non c’è

Alla parata militare, come lo scorso anno, c’è solo Sofia, la secondogenita di Letizia e Felipe. Sua sorella Leonor si trova in Galles dove frequenta un prestigioso college. I suoi genitori hanno preferito non farle saltare la scuola, poiché oltremanica non è vacanza.

Sofia comunque è perfettamente a suo agio anche senza la sorella maggiore. Sfila accanto alla madre, indossando un abito blu elettrico a pois bianchi con maniche lunghe e cintura in vita, firmato Carolina Herrera, e ballerine dello stesso colore. Al solito la Reina è molto attenta a coordinare il proprio look con quello delle figlie, come ha fatto anche in questo caso.