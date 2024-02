Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Letizia di Spagna si è recata a Salamanca per una serie di eventi legati al Talent Tour 2024 della Fondazione Principessa Girona. La Reina, che è stata accolta da un bagno di folla e da un gruppo di manifestati, ha sfoggiato uno dei suoi abiti low cost (lo si trova a meno di 80 euro), firmato Dandara, che ha abbinato a delle décolleté nude, basse e troppo larghe.

Dopo aver dato spettacolo con il tailleur broccato in stile coreano e la giacca giallo-limone, Letizia di Spagna torna al lavoro per un unico grande appuntamento. La Regina infatti nell’agenda di questa settimana a una sola uscita pubblica, quella a Salamanca dove è stata impegnata tutto il 20 febbraio con una serie di attività per il Talent Tour 2024, dedicato ai giovani.

Letizia di Spagna, abito low cost di Dandara

Dati gli svariati eventi, Letizia aveva bisogno di un look versatile, comodo ed elegante allo stesso tempo. La scelta è caduta su un abito che appartiene al suo guardaroba da tre anni e che ha indossato durante il suo viaggio a Copenaghen.

Si tratta di un vestito verde, dalla tonalità che va dal turchese al menta. È un midi dress, con maniche lunghe a sbuffo, collo alla coreana, e cut strategico sul décolleté.

Il modello è stato realizzato da Dandara, un brand spagnolo, amato anche dalla Principessa Leonor, che realizza abiti low cost. Quello indossato da Donna Letizia costa 79,99 euro.

Letizia di Spagna, le scarpe troppo larghe

La Reina lo ha abbinato a delle décolleté nude, dal tacco midi, di Magrit, il suo marchio di calzature preferito, che però sono apparse troppo larghe. Infatti era evidente lo spazio lasciato vuoto tra la scarpa e il tallone.

Ma Letizia non sembra avere problemi a camminare, forse le ha scelte appositamente un po’ comode per dare maggiore libertà ai piedi ed evitare che stringano troppo quando si gonfiano. La stessa tecnica usata da Meghan Markle.

Infine, il look è completato dal cappotto in lana double face, color cammello, firmato Carolina Herrera. Il capospalla è a doppiopetto e nel modello originale presenta una cintura in stoffa che Letizia però tiene a penzoloni perché lo indossa senza chiuderlo.

Letizia di Spagna accolta dai manifestati

Tra la folla venuta a salutare Letizia, c’era anche un gruppo di manifestanti, 25 agricoltori e allevatori, arrivata appositamente a Salamanca per sensibilizzare la Regina sulla crisi del settore. La loro protesta è stata pacifica, infatti appena avvistata l’auto di Sua Maestà si sono messi ad applaudire. Letizia, colpita evidentemente dal gesto, ha deciso di non ignorarli e ha abbassato il finestrino per leggere meglio i cartelloni che avevano portato e li ha salutati con la mano. Un gesto molto significativo, ma anche strategico, che le ha permesso di evitare di commentare a parole la situazione degli agricoltori.

Letizia di Spagna, l’omaggio a Leonor

Infine, Letizia ha avuto un’altra sorpresa, questa volta più gratificante. Infatti, durante uno degli incontri per il Talent Tour è stato proiettato un video con frammenti di discorsi di sua figlia Leonor che riguardavano le prospettive dei giovani.