Letizia di Spagna, i look d’inverno sono super cool

Il mese di febbraio è all'insegna del grande stile per Letizia di Spagna. La Regina iberica accende le ultime settimane d'inverno con due look molto diversi, ma ugualmente super cool: un tailleur broccato total black da un lato, e una vivace giacca giallo lime dall'altro. Ensemble cromaticamente opposti che hanno messo in evidenza "le due anime" di Sua Maestà.