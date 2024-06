Letizia di Spagna stupisce, ballerine effetto piede nudo e giacca in tweed

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna

Nuovo impegno di lavoro, nuovo look per Letizia di Spagna. La Reina è a Palazzo insieme a suo marito Felipe per presiedere all’incontro annuale con i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Principessa delle Asturie e indossa un curioso look invernale con tanto di giacca in tweed, decisamente fuori stagione. Ai piedi porta le sue ballerine barefoot preferite, effetto “nude”, che hanno riscontrato un enorme successo.

Letizia di Spagna, le ballerine barefoot effetto nudo

Dopo il viaggio in Guatemala, Letizia di Spagna ha avuto una settimana piuttosto impegnativa durante la quale l’abbiamo visto indossare look molto diversi, dal tailleur lavanda poco gratificante al total white.

Tutti gli outfit di Donna Letizia hanno però in comune un accessorio, ossia le scarpe basse. Infatti la Reina si è fratturata un dito del piede e questo le impedisce di calzare décolleté e slingback.

Così, anche durante l’incontro a Palazzo Reale di El Pardo ha indossato calzature ultra flat. Questa volta però ha abbandonato le sneaker a favore delle sue ballerine barefoot preferite, con cinturino alla caviglia, del brand spagnolo Cacles. Si tratta del modello Tickal, realizzato in pelle, con suola in gomma alta 3 millimetri. Il loro prezzo è di 89,90 euro ed esistono anche in color cammello.

Fonte: Getty Images

Letizia le ha indossate qualche settimana fa durante l’incontro col presidente Zelensky e sono andate subito a ruba. La caratteristica di queste ballerine è di essere molto morbide, quasi impalpabili tanto da creare una sorta di effetto piede nudo, proprio perché sono comodissime. Insomma le scarpe ideali per chi, come la Reina, ha problemi a stare in piedi o a camminare. Ma non solo.

Fonte: Getty Images

Infatti, secondo Cacles, le ballerine barefoot “sono scarpe normali con un grande vantaggio: permettono al piede di muoversi come se si camminasse a piedi nudi. Il loro design rispetta la forma naturale del piede e proteggono dal freddo e dal terreno quando è necessario”. L’azienda sottolinea poi che “l’utilizzo di calzature che rispettino la forma dei piedi evita che si deformino a causa di calzature strette. Le calzature minimaliste aiutano a mantenere inoltre una postura corretta”.

Letizia di Spagna, la giacca in tweed invernale

Se dunque le ballerine indossate da Letizia sono promosse, a lasciare un po’ perplessi è il resto del look. L’outfit in sé è perfetto, se non fosse fuori stagione. Infatti, la Regina ha indossato una giacca in tweed sulle tonalità del bordeaux, realizzata da un’associazione che si occupa di aiutare le donne in difficoltà, con cui aveva debuttato a gennaio e l’ha abbinata a un paio di pantaloni neri a sigaretta.

Fonte: Getty Images

Non si spiega la scelta di un capo invernale a giugno. Anche perché solitamente Letizia è molto calorosa, tanto che a volte sfida le temperature basse non indossando il cappotto o sfoggiando nelle giornate soleggiate capi sbracciati. Può essere che le stanze del Palazzo siano particolarmente fredde o umide. Difficile pensare che nel suo guardaroba non ci fosse un altro blazer da abbinare a dei semplici pantaloni neri.