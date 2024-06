Letizia di Spagna in bianco con le sneaker da influencer: è sempre più magra

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna deve ancora indossare scarpe comode a causa della frattura di un dito del piede e così adegua i suoi look alle calzature. Così ha scelto un nuovo paio di sneaker da influencer, abbinate a un outfit bianco che la fa apparire magrissima, per l’incontro con il consiglio di amministrazione della Residenza Studentesca.

Letizia di Spagna, il look total white dimagrante

Letizia di Spagna ha un’agenda di appuntamenti piuttosto fitta questa settimana, deve recuperare infatti i giorni in cui è stata impegnata nel viaggio benefico in Guatemala. L’11 giugno è uscita sfoggiando per la quarta volta il tailleur pantaloni color lavanda che però non le ha reso giustizia. Ma l’indomani si è subito riscattata con un look total white, davvero chic, senza essere troppo impegnativo.

La Reina Letizia ha presieduto la riunione del Consiglio di Amministrazione della Residenza dello Studente, il massimo organo di governo di questa istituzione, uno dei centri culturali più rilevanti della Spagna. A dire il vero, suo marito Felipe ne è il patrono, ma lei lo sostituisce ogni anno in questo incontro.

Sua Maestà si è presentata all’appuntamento in bianco. Il suo outfit color del latte è composto da una blusa ricamata sul corpetto e sulle maniche a sbuffo, con elastico in vita per esaltarne la silhouette, firmata Uterqüe, che la Regina ha nell’armadio dal 2021, e da un paio di pantaloni a sigaretta. Un insieme neoromantico e fresco che la ringiovanisce e la fa apparire ancora più magra.

Letizia di Spagna, le sneaker vegane da infuencer

Ma il dettaglio su cui puntare nel look di Letizia sono le scarpe. Si tratta di un nuovo paio di sneaker bianche, create dal brand Ohne Project, fondato da Manel & Hanna, due influencer spagnoli che si occupano principalmente di alimentazione sana.

Il modello si chiama Royal Green Project 080, costa 159 euro, e la sua particolarità sta nel fatto di essere vegano. Infatti, le sneaker sono realizzate con un materiale composto dal 70% di scarti di mais e dal 30% di cotone biologico, la fodera interna è fatta dal 60% di bambù e dal 40% di poliestere riciclato, mentre i lacci sono in cotone biologico.

Manel & Hanna, gli stilisti-influencer, ha spiegato come è nata l’idea di creare queste sneaker vegane. Si sono infatti chiesti: “Perché usiamo scarpe che sono in realtà troppo piccole per la forma dei nostri piedi? L’idea di creare le nostre scarpe a piedi nudi è nata quando semplicemente non riuscivamo a trovare nessuna bella sneaker che corrispondesse al nostro stile”.

Adesso che Letizia le ha scelte, dimostrando quanto siano comode visto che le permettono di camminare comodamente malgrado la frattura di un dito del piede, andranno letteralmente a ruba.

Letizia di Spagna, orecchini a saetta

Tra l’altro, la Reina ha trovato il modo di renderle estremamente raffinate col suo look total white che impreziosisce con un semplice paio di orecchini di Bárbara Goenaga, il modello si chiama Little Iconic, ha la forma di un fulmine ed è creato a mano, con oro e piccoli diamanti neri. Gli orecchini costano 145 euro l’uno ed esiste anche una versione realizzata con zirconi e piccolo rubino centrale.