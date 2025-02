Letizia di Spagna, il top effetto nude che sfida il protocollo

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: IPA Letizia di Spagna

Letizia di Spagna e suo marito Felipe sono andati ad ammirare i loro ritratti, esposti alla Banca di Spagna nell’ambito della mostra La tirannia di Cronos. La Reina non ha perso l’occasione per lasciare tutti senza fiato, e senza parole, indossando un tailleur rosso fragola di Carolina Herrera, abbinato a un top color carne, effetto nude, estremo anche per il dress code madrileno.

Letizia di Spagna, il ritratto di Annie Leibovitz

Lo scorso anno Letizia di Spagna e Felipe avevano posato per la famosissima fotografa Annie Leibovitz che li aveva immortalati a Palazzo Reale in ritratti che esprimevano il nuovo senso della Monarchia.

In particolare, aveva fatto sensazione il ritratto di Donna Letizia che aveva scelto di farsi fotografare con un abito nero vintage di Balenciaga, una vera e propria opera d’arte, abbinato a una lunga stola di raso rosso che portava a metà schiena.

Fonte: IPA

Letizia di Spagna, il tailleur fragola di Carolina Herrera

La Reina si è presentata alla mostra per ammirare il suo ritratto con un look decisamente diverso, ma perfettamente coordinato a quello della foto. Infatti, ha optato per un tailleur pantaloni, color fragola, impressionantemente coordinato alla tonalità della stola indossata nello scatto.

Ancora una volta Letizia ha studiato il suo outfit nei minimi dettagli. Durante la visita ha voluto dare un’immagine più moderna e dinamica rispetto al ritratto ufficiale, ma nel contempo ha voluto sottolineare la continuità tra le due anime della Corona, quella più istituzionale e attenta alle tradizioni e quella più vicina al mondo attuale, perfettamente rappresentata dal tailleur pantaloni, un look che simboleggia l’emancipazione femminile.

Fonte: IPA

Il completo è firmato Carolina Herrera, un brand che la Reina ama molto e che indossa spesso in eventi importanti. Appartiene alla collezione pre-fall 2019 ed è composto da una giacca monopetto con bottoni chiari e pantaloni dritti. Letizia lo ha già indossato nel novembre 2023, ma quello che stupisce ora è l’abbinamento.

Letizia di Spagna, il top effetto nudo

Donna Letizia infatti ha deciso di indossare sotto il blazer un top aderente, color carne. A un primo sguardo è impercettibile, dando l’impressione che la scollatura della giacca sia molto più profonda di quello che è in realtà.

Fonte: IPA

La Reina spesso stupisce con accessori e accostamenti che sfidano il dress code di Corte, anche se quello spagnolo è molto meno compassato rispetto a quello inglese. E poi in fin dei conti è lei la Regina ed è lei a definire il protocollo. Per questo motivo, Letizia si può permettere di osare nei look e suo marito Felipe non ha mai nulla da ridire.

L’effetto nude è riproposto negli accessori: décolleté beige a punta con tacco midi, coordinate a una borsa di Magrit.

Fonte: IPA

Letizia di Spagna, gli orecchini a forma di fulmine

Per quanto riguarda i gioielli, Letizia come sempre li riduce al minimo. Spiccano gli orecchini Iconic Rouge di Bárbara Goenaga (238 euro), a forma di fulmine, con zirconi e un rubino. Li ha presentati insieme a questo completo di Carolina Herrera nell’aprile 2024. Immancabile è il suo anello amuleto, ispirato a Dante. Mentre la Reina rinuncia alla collana per esaltare il décolleté con il top impercettibile.