Letizia di Spagna, nuovo ritratto. Gioielli della Corona e Balenciaga unico: meravigliosa

Letizia di Spagna ritratta dalla fotografa americana Annie Leibovitz è superlativa con un abito vintage di Balenciaga, proveniente da una collezione privata catalana, e i gioielli della Regina Victoria Eugenia. Lo scatto della Reina e quello di suo marito Felipe di Spagna sono esposti nella mostra La Tirannia di Cronos.

Letizia di Spagna ritratta da Annie Leibovitz

Letizia di Spagna e Felipe VI sono stati immortalati dalla fotografa più pagata al mondo, Annie Leibovitz, nella Sala Gasparini del Palazzo Reale di Madrid. I ritratti sono stati commissionati dalla Banca di Spagna ed esposti nella mostra La Tirannia di Cronos, per poi essere collocati accanto alle immagini degli altri monarchi spagnoli.

Le foto di Letizia e Felipe ricordano i dipinti di Velázquez. L’intenzione del committente era quella di avere dei ritratti che non ricalcassero le classiche immagini ufficiali dei Sovrani, ma che fossero qualcosa di unico e mai visto prima. Il risultato ottenuto dalla Leibovitz in effetti è spettacolare e meraviglioso. Anche grazie alle scelte di stile di Donna Letizia.

Letizia di Spagna in Balenciaga vintage

La Regina era ben consapevole che questa foto sarebbe stata eterna e ha quindi voluto dare di sé un’immagine unica. Così, ha scelto di farsi ritrarre con un abito meraviglioso di Balenciaga. È la prima volta che indossa una creazione del celebre stilista, il più grande rappresentante nel mondo dell’alta moda spagnola, tanto che Christian Dior lo definiva “il maestro di tutti noi”.

Letizia non ha scelto un abito qualunque, ma un pezzo unico che appartiene a una piccola collezione privata della Fondazione Antoni de Montpalau.

È stata la Reina in persona, dietro la consulenza della sua stilista Eva Fernández, a sceglie quel preciso modello di Balenciaga. Si tratta di un imponente abito da sera in tulle di seta plissettato con un faille fourreau di seta, il corpetto in stile bustier, senza spalline, e la gonna a sirena.

Il modello è stato confezionato nel 1948. Apparteneva a Maria Junyet, nipote del pittore, scenografo e collezionista Oleguer Junyent, vicino di casa di Balenciaga. È stato il figlio della Junyet a donarlo alla Fondazione.

Letizia di Spagna e la stola rossa di Balenciaga

Letizia ha abbinato il magnifico abito a sirena con una stola a mantello, di color rosso ciliegia, realizzata anch’essa da Balenciaga nel 1962 in occasione del matrimonio di Juan Carlos e Sofia. Successivamente fu donata alla Fondazione Antoni de Montpalau dalla Carmen de Robert Ferrer-Cajigal. Nel 2019 era uno dei pezzi esposti alla mostra Balenciaga e la pittura spagnola. La Reina la sostiene coi polsi in modo da lasciare scoperte la schiena e le spalle.

Letizia di Spagna, i gioielli della Regina Vittoria Eugenia

Se il look è stato scelto per esaltare l’unicità e la creatività artistica della moda spagnola, i gioielli indossati da Letizia sono un omaggio alla Monarchia e simbolo di continuità. La moglie di Felipe infatti ha optato per gli orecchini chaton appartenuti alla Regina Vittoria Eugenia di Battenberg. Una coppia di diamanti taglio border montati a griffe e circondati da pietre più piccole. Si tratti di un gioiello molto amato dalla donne della Corte spagnola, a partire dalla Regina madre Sofia.

Anche la collana fa parte dei gioielli della Regina Vittoria. Si tratta di uno dei collier chaton che Alfonso XIII le regalò per il loro matrimonio. Letizia la indossò per la prima volta il 22 ottobre 2019 al Palazzo Imperiale durante l’ intronizzazione dell’imperatore Naruhito del Giappone. La Reina non ha comunque rinunciato al suo anello iconico, Coreterno (1.300 euro), ispirato ai versi di Dante, da cui non si separa dal giugno 2023.