Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 29 aprile 2026: l’addio più doloroso di Ettore

Ufficio stampa Rai Ettore, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 158 (EX 163). Il doloroso addio di Ettore e la sparizione del testamento di Umberto: ecco le anticipazioni di mercoledì 29 aprile.

Nella puntata precedente di martedì 28 aprile

Martedì 28 aprile abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Le Veneri mettono a punto una sorpresa per Irene e chiedono aiuto a Johnny che non vorrebbe essere coinvolto. Rosa incontra con la critica francese Colette Bernard a cui ha inviato i capitoli inediti del suo libro e riceve da lei l’invito a coltivare il suo talento di scrittrice. Dopo la rottura, Ettore crede di avere ancora qualche possibilità di recuperare il rapporto con Odile, ma Greta, intanto, è riuscita a impossessarsi del testamento di Umberto. Adelaide decide, così, di affrontare i fratelli Marchesi, rivelando loro una verità sconvolgente.

Anticipazioni della puntata del 29 aprile 2026

Rosa vive un bel momento grazie all’incontro con Colette Bernard, mentre Tancredi capisce che tra lui e la Camilli non sarà mai amore. Alla festa d’addio di Johnny, Irene cede all’emozione: in cuor suo soffre più di quanto vorrebbe. Ettore dà il suo addio definitivo a Odile senza più tentare di riconquistarla, mentre Greta scopre che il testamento di Umberto è sparito.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 27 al 1 maggio.