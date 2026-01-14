Letizia di Spagna, camicia trasparente e gambe infinite agli Zenda Awards

Letizia di Spagna ha incantato alla cerimonia di gala con la camicia seducente di Hugo Boss e dei pantaloni che creano l'effetto "gambe infinite"

Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna ha letteralmente incantato presentandosi con un look sensazionale alla consegna dei Premi Zenda che vengono assegnati a personalità di spicco della letteratura spagnola. La Reina ha infatti scelto un completo molto sofisticato e grintoso allo stesso tempo che punta sulla seduzione femminile rappresentata dalla camicia di Hugo Boss.

Letizia di Spagna alla cerimonia dei Premi Zenda

Dopo averla vista alla parata per la Pasqua Militare con suo marito Felipe e la figlia maggiore Leonor, Letizia di Spagna è tornata al lavoro. Il primo impegno della settimana ha avuto un carattere decisamente culturale.

La Reina infatti ha consegnato i Premi Zenda 2024-2025 durante la cerimonia che si è tenuta alla Royal Tapestry Factory, un luogo iconico nel cuore di Madrid, la sera del 13 gennaio. L’occasione ha permesso a Donna Letizia di sfoggiare un look contemporaneamente ricercato ed essenziale.

La Sovrana ha voluto mantenere un profilo basso, senza però apparire banale, dato il momento difficile che sta vivendo la Corte a causa delle precarie condizioni di salute della Principessa Irene di Grecia, sorella della Regina emerita Sofia di Spagna e zia di Re Felipe, che risiede in un appartamento privato di Palazzo della Zarzuela.

Letizia di Spagna, la camicia semi-trasparente e femminile di Hugo Boss

Letizia ha così optato per un completo dai toni neutri, in particolare il grigio perla e il nero, e composto da capi dalle linee pulite. La Reina ha recuperato dal suo guardaroba una camicia molto chic ed ultra femminile, firmata Hugo Boss, uno dei suoi stilisti preferiti, dal tessuto impalpabile e semi-trasparente, con ampio fiocco al collo e maniche lunghe a sbuffo, che aveva già indossato nel 2025.

Getty Images

La camicia col fiocco è un must have non solo del guardaroba di Letizia. Infatti, è un modello scelto di frequente dalle teste coronate di tutto il mondo, da Kate Middleton a Rania di Giordania. Ma le prime a renderlo iconico sono state Lady Diana e Sofia di Spagna.

Letizia di Spagna, i pantaloni a palazzo che slanciano le gambe

Donna Letizia ha abbinato questa camicia dal taglio classico a dei pantaloni a palazzo neri a vita alta, firmati Sybilla. La forma di questo capo è perfetta per la sua silhouette, slanciano la figura e creano un magnifico effetto “gambe infinite” che la fanno sembrare più alta di qualche centimetro.

Getty Images

Una mossa molto strategica, considerando che Letizia non può più portare i tacchi alti a causa del morbo di Morton che le causa dolori ai piedi. La Reina ha completato il suo look con delle décolleté Magrit in pelle nera, dalla punta affusolata.

Letizia di Spagna, gli orecchini di Pertegaz

Getty Images

Per quanto riguarda i gioielli, Letizia ha indossato gli orecchini creati da Pertegaz, lo stilista che ha realizzato il suo abito da sposa. Il modello si chiama Candy ed è in ottone placcato oro. La Regina li ha dal 2014 e l’ultima volta che li aveva indossati, prima di questa serata, era a febbraio dello scorso anno.

Naturalmente, non poteva mancare il suo talismano, ossia l’anello Coreterno, ispirato a Dante.