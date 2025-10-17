Letizia di Spagna in rosso davanti a Papa Leone XIV: lei se lo può permettere

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna si è recata a Roma in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione per partecipare a una riunione nella sede della FAO dove ha incontrato Papa Leone XIV. La Reina ha indossato un magnifico tailleur pantaloni di Carolina Herrera e nonostante fosse vestita di rosso non ha commesso nessun errore di stile quando si è trovata di fronte il Pontefice. E il motivo è molto chiaro, ma procediamo con ordine.

Letizia di Spagna a Roma come ambasciatrice speciale della FAO

Nel giorno dell’80esimo anniversario della FAO (16 ottobre), Letizia di Spagna ha fatto un viaggio lampo a Roma. La Reina dal 2015 è ambasciatrice dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura che dal 1951 ha sede in Italia.

In questa veste ha tenuto un discorso molto significativo su un tema, quello dell’alimentazione, che le sta molto a cuore. Eccone un estratto, riportato anche sul profilo Instagram della Casa Reale.

“È opportuno ringraziare innanzitutto tutti coloro che, in questi 80 anni, hanno fatto sì che la FAO rimanesse un’autorità tecnica e godesse di legittimità politica; e che hanno anche mantenuto viva quella spinta fondante che continua a guidarci nel concentrarci su un’idea essenziale che sembra facile a dirsi, ma difficile da realizzare: continuare a cercare di migliorare la situazione di oltre 600 milioni di persone che non hanno cibo e di quasi 3 miliardi di persone che non possono permettersi cibo sano”.

Letizia di Spagna, il tailleur rosso di Carolina Herrera

Per l’occasione, Letizia si è presentata con uno dei suoi tailleur pantaloni iconici. Infatti, ha scelto il completo rosso fuoco di Carolina Herrera con il quale aveva debuttato durante un’udienza a Palazzo nel 2023, anche se il tailleur appartiene alla collezione pre-fall del 2019.

Si tratta di un due pezzi molto classico, composto da una giacca aderente con bottoni a contrasto, sia al centro che sui polsini, e pantaloni a gamba dritta. Letizia lo ha abbinato a un’elegante camicia bianca con fiocco al collo, molto simile a quella indossata da Kate Middleton per incontrare Rajwa di Giordania a Windsor.

Completano il look di Donna Letizia, una borsa bianca in pelle Ares testurizzata con una stampa floreale in diverse tonalità, di Furla, in omaggio al nostro Paese, e delle décolleté di vernice nude, firmate Magrit. Mentre ha ridotto al minimo i gioielli, scegliendo solo gli orecchini Gold & Roses Sky Crawler, realizzati in oro rosa e diamanti, e il suo anello Coreterno.

IPA

Letizia di Spagna in rosso davanti al Papa

Durante l’assemblea Letizia di Spagna ha incontrato Giorgia Meloni, il Re del Lesotho e Papa Leone XIV che ha ricevuto in Vaticano Rania di Giordania e Abdullah II proprio il giorno prima.

È la seconda volta che la Reina incontra il Pontefice, la prima è stata in occasione della Messa di intronizzazione dello scorso maggio. Allora Donna Letizia aveva indossato un abito bianco con una mantiglia sul capo, secondo il dress code vaticano che concede alle Regine cattoliche il privilegio del bianco.

Ma questa volta la Reina si è presentata al Papa in rosso e a capo scoperto. Sembrerebbe un clamoroso errore di stile, ma non è così. Infatti, l’incontro non è avvenuto in Vaticano e non si trattava di un evento legato od organizzato dalla Santa Sede.