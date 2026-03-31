Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 1 aprile 2026: la famiglia riunita

Ufficio stampa Rai I protagonisti de "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 138. Ecco le anticipazioni di mercoledì 1 aprile.

Nella puntata precedente di martedì 31 marzo

Martedì 31 marzo abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Matteo scopre che Odile sta per sposare Ettore e mentre i fratelli Marchesi credono di aver raggiunto il loro obiettivo, Umberto sollecita la perizia sul documento che lo accusa per dimostrare la sua innocenza. Agata dice di aver lasciato Firenze per un’interruzione delle operazioni di restauro, ma il suo racconto non convince qualcuno. Botteri non sa più se fare la proposta a Delia prima che lei parta per gli Stati Uniti come parrucchiera personale di Marina Valli. Dopo il bacio Johnny prova a parlare con Irene, ma viene interrotto dall’arrivo di Cesare.

Anticipazioni della puntata del 1 aprile 2026

Roberto pensa di coinvolgere la famiglia Paradiso su un’idea che unisca il tema della festività religiosa alla riflessione sulla Pace. Per la recita di Pasquetta, invece, Enrico propone a Don Saverio il racconto Il lupo e le tre ragazze e sprona Johnny a partecipare alla messa in scena con la sua musica. Nel frattempo, Umberto riesce a provare che il documento, che lo accusava di complicità con la ditta Meneghini, è falso e Matteo sospetta che a falsificarlo siano stati i Marchesi.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 30 marzo al 3 aprile 2026.