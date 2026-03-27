Il paradiso delle signore, le anticipazioni della settimana dal 30 marzo al 3 aprile 2026

iStock I protagonisti de "Il paradiso delle signore"

Il paradiso delle signore vive una settimana ricca di sviluppi: tra addii, ritorni e tensioni familiari, gli spunti narrativi continuano ad intrecciarsi nella Milano degli Anni ’50 e ’60. Ecco le anticipazioni della settimana dal 30 marzo al 3 aprile, con i protagonisti alle prese con scelte sentimentali, colpi di scena e la preparazione di una recita che mette al centro il tema della Pace.

Nelle puntate precedenti

In Atelier si è consumata molta emozione attorno all’abito che ha segnato il nuovo corso stilistico del Paradiso: Botteri ha trovato ispirazione e dopo la notte d’intimità con Delia ha iniziato a pensare seriamente a un futuro insieme. Nel frattempo, Irene ha cercato di costruire un equilibrio con Cesare mentre Johnny si è allontanato scegliendo di farsi da parte, pur restando coinvolto emotivamente. Questa tensione sentimentale ha portato a gesti e decisioni che pesano sulle relazioni del gruppo.

Alla Caffetteria, l’arrivo di Ivana ha portato nuove idee e opportunità, ma ha anche alimentato il malumore di Concetta, creando nuovi equilibri nel personale. Ciro ha dovuto scegliere se assumerla e questo ha inciso sulle dinamiche lavorative e familiari, con ricadute anche sul progetto di Mimmo e sul legame con Agata lontana a Firenze.

Sul fronte degli intrighi, l’inchiesta di Rosa ha riacceso i sospetti sulla Banca Guarnieri e il caso Meneghini ha isolato sempre più Umberto per l’azione di Ettore e dei fratelli Marchesi. Nel privato, Matteo e Marina hanno attraversato un momento di crisi dopo il falso allarme sulla gravidanza, mentre la protesta contro la guerra in Vietnam ha avuto conseguenze importanti su Johnny e su chi lo circonda.

Anticipazioni della settimana dal 30 marzo al 3 aprile

Lunedì 30 marzo 2026

Puntata 136: Matteo e Marina, convinti di non avere un futuro insieme, si dicono addio; prima di partire, la diva propone a Delia qualcosa che apre nuove opportunità, mentre Botteri lavora all’abito con cui intende chiederle di sposarlo. Don Saverio suggerisce a Enrico di organizzare la tradizionale recita di Pasquetta per i bambini dell’ospedale e, a sorpresa, torna Agata da Firenze. Spinto da Ettore, Odile decide di chiudere ogni rapporto con Umberto. Dopo la tragica notizia della morte di Brian in Vietnam, Irene cerca di consolare Johnny e i due cedono a un bacio appassionato.

Martedì 31 marzo 2026

Puntata 137: Matteo scopre che Odile è prossima alle nozze con Ettore; i fratelli Marchesi pensano di aver raggiunto il loro scopo, mentre Umberto chiede la perizia sul documento che lo accusa per dimostrare la sua innocenza. Agata sostiene di aver lasciato Firenze per un’interruzione nei restauri, ma il suo racconto non convince del tutto. Botteri è combattuto se fare o meno la proposta a Delia prima che lei parta per gli Stati Uniti come parrucchiera personale di Marina Valli. Dopo il bacio, Johnny tenta un confronto con Irene, ma viene interrotto dall’arrivo di Cesare.

Mercoledì 1 aprile 2026

Puntata 138: Con la Pasqua alle porte, Roberto vuole coinvolgere la famiglia del Paradiso in un progetto che unisca la festività religiosa al tema della Pace. Per la recita di Pasquetta, Enrico propone a Don Saverio il racconto “Il lupo e le tre ragazze” e sprona Johnny a partecipare con la sua musica. Intanto Umberto riesce a dimostrare che il documento che lo accusava di complicità con la ditta Meneghini è falso, mentre Matteo sospetta che la falsificazione sia opera dei Marchesi.

Giovedì 2 aprile 2026

Puntata 139: I preparativi per la recita parrocchiale aiutano Johnny a distrarsi dalla tensione con Irene, che però resta determinata a concentrarsi sul suo matrimonio. Grazie all’intervento di Valeria, Marcello e Rosa sembrano ritrovare l’intesa. Un articolo di giornale scagiona Umberto dalle accuse di complicità con la Meneghini; alla notizia, Odile valuta l’ipotesi di riavvicinarsi allo zio, mentre i fratelli Marchesi, preoccupati che il loro piano fallisca, cercano contromisure.

Venerdì 3 aprile 2026

Puntata 140: In Caffetteria si preparano cesti di uova di cioccolato decorati con il simbolo della pace da esporre tra i banchi del Paradiso. Johnny scopre che anche Irene avrà una parte nella recita di Pasquetta. Per un malinteso su un abito non in vendita, Delia e Botteri si scontrano ferocemente. Umberto si rende conto di essersi sbagliato riguardo a Ettore sulla contraffazione del documento, ma questo non risana le incomprensioni con Odile.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

Rottura definitiva tra Matteo e Marina: la coppia capisce di non avere un futuro insieme e decide di separarsi, con riflessi sulle scelte professionali e personali di entrambi.

Tensione e svolta tra Delia e Botteri: la storia d’amore tra Delia e Botteri vive momenti contrastanti tra proposte romantiche e discussioni accese legate a un abito e a scelte lavorative.

Il tema della Pace al centro della stagione: la Pasqua e la recita di Pasquetta coinvolgono la comunità del Paradiso, con Roberto, Enrico e Don Saverio che promuovono un messaggio di unione e riflessione.

Johnny e Irene in bilico: dopo la notizia della morte di Brian in Vietnam e un bacio appassionato, la relazione tra Johnny e Irene resta complessa, soprattutto per l’interferenza di terze persone come Cesare.

La verità sul documento e le contromisure: Umberto dimostra che il documento a suo carico è falso, la stampa lo scagiona, ma i fratelli Marchesi non intendono arrendersi e cercano di salvare il loro piano.

Odile divisa: influenzata da Ettore, Odile taglia i ponti con Umberto ma resta in bilico di fronte alle nuove rivelazioni che potrebbero spingerla a rivedere le sue scelte.

Ritmi lavorativi e nuovi arrivi: la Caffetteria e l’Atelier continuano a essere snodi cruciali per le trame, con il ritorno di Agata e le novità portate dal personale che cambiano gli equilibri interni.