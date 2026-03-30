Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 31 marzo 2026: Umberto vuole dimostrare la sua innocenza

Ufficio stampa Rai Umberto, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato Paradiso delle signore -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 137. Ecco le anticipazioni di martedì 31 marzo 2026.

Nella puntata precedente di lunedì 30 marzo 2026

Nella puntata di lunedì 30 marzo 2026 avevamo lasciato i protagonisti alle prese con situazioni inedite. Matteo e Marina, consapevoli di non avere un futuro insieme, si dicono addio, ma prima di andare via la diva fa una proposta a Delia, mentre Botteri prepara l’abito per chiederle di sposarlo. Don Saverio propone a Enrico di organizzare la tradizionale recita di Pasquetta per i bambini dell’ospedale. Da Firenze, torna Agata a sorpresa. Odile, spinta da Ettore, è determinata a chiudere qualsiasi rapporto con Umberto. Irene cerca di consolare Johnny dopo la notizia che il suo amico Brian è morto in Vietnam e i due finiscono per cedere a un bacio appassionato.

Anticipazioni della puntata del 31 marzo 2026

Matteo scopre che Odile sta per sposare Ettore e mentre i fratelli Marchesi credono di aver raggiunto il loro obiettivo, Umberto sollecita la perizia sul documento che lo accusa per dimostrare la sua innocenza. Agata dice di aver lasciato Firenze per un’interruzione delle operazioni di restauro, ma il suo racconto non convince qualcuno. Botteri non sa più se fare la proposta a Delia prima che lei parta per gli Stati Uniti come parrucchiera personale di Marina Valli. Dopo il bacio Johnny prova a parlare con Irene, ma viene interrotto dall’arrivo di Cesare.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 30 marzo al 3 aprile 2026.