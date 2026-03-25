Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 26 marzo 2026: Delia incanta tutti

Ufficio Stampa Rai Delia, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 134. Ecco le anticipazioni di giovedì 26 marzo 2026

Nella puntata precedente di mercoledì 25 marzo

Mercoledì 25 marzo avevamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Ciro attribuisce il malumore di Concetta alla presenza di Ivana in Caffetteria e si chiede se sia il caso di assumerla o meno. Irene rilegge il testo della canzone scritta per il suo matrimonio da Johnny e ne resta turbata; Johnny, oltre a soffrire per lei, teme per le sorti del suo amico Brian che combatte in Vietnam. Dopo la notte d’amore, Botteri inizia a pensare seriamente a un futuro accanto a Delia. Odile, istigata da Ettore, si presenta da Umberto, accusandolo di aver tramato con Adelaide per farle cambiare idea sul suo conto.

Anticipazioni della puntata del 26 marzo 2026

Johnny fa una scelta drastica per prendere le distanze da Irene. Ciro decide di assumere Ivana, permettendo, così, a Mimmo di poter raggiungere Agata a Firenze. Al Paradiso il servizio fotografico è un successo: Delia incanta tutti e Botteri trova l’ispirazione per farle la proposta di matrimonio. Ettore intensifica il proprio controllo su Odile, isolando sempre di più Umberto. Marta capisce la situazione e cerca un contatto diretto con la cugina, ma Ettore lo impedisce e organizza una serata a casa Marchesi, durante la quale arriva la notizia dell’articolo di Rosa sul coinvolgimento della Banca Guarnieri nel caso Meneghini.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 23 al 27 marzo 2026.