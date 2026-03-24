Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 25 marzo 2026: Irene turbata dalle parole di Johnny

Ufficio stampa Rai Irene, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 133. Ecco le anticipazioni di mercoledì 25 marzo 2026.

Nella puntata precedente di martedì 24 marzo

Nella puntata precedente del 24 marzo avevamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Delia confida la sua prima notte d’amore con Botteri, mentre Irene sente il vuoto lasciato da Johnny, che si è trasferito nel suo furgone. Ciro è turbato dal malumore di Concetta, che sembra dovuto alla presenza di Ivana in Caffetteria. Dopo l’approvazione dell’abito nude-look, al Paradiso prende il via la nuova collezione. Il piano dei fratelli Marchesi va avanti e intanto a Villa Guarnieri arriva una lettera di Adelaide, che Umberto consegna a Odile.

Anticipazioni della puntata del 25 marzo 2026

Ciro attribuisce il malumore di Concetta alla presenza di Ivana in Caffetteria e si chiede se sia il caso di assumerla o meno. Irene rilegge il testo della canzone scritta per il suo matrimonio da Johnny e ne resta turbata; Johnny, oltre a soffrire per lei, teme per le sorti del suo amico Brian che combatte in Vietnam. Dopo la notte d’amore, Botteri inizia a pensare seriamente a un futuro accanto a Delia. Odile, istigata da Ettore, si presenta da Umberto, accusandolo di aver tramato con Adelaide per farle cambiare idea sul suo conto.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 23 al 27 marzo 2026.