Kate Middleton, la scollatura è proibitiva: non avrebbe mai osato prima

Fonte: Getty Images Kate Middleton in blu per l’Order of the Garter: sguardi teneri con William

Kate Middleton ha dato prova di sé ancora una volta col suo look perfetto alla cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera. Ma quest’anno ha osato dove non era mai arrivata, presentando una scollatura che per il dress code di Corte è notevole, soprattutto in considerazione dell’appuntamento formale diurno con la Famiglia Reale.

Kate Middleton, il cappotto di Alexander McQueen

Kate Middleton ha scelto per la sfilata in carrozza uno dei classici cappotti, firmati Alexander McQueen, il brand che di solito la veste nelle occasioni istituzionali, compreso il suo matrimonio. Il soprabito blu, abbinato a un abito dello stesso colore, ha un taglio bon ton, sciancrato, con cintura in vita e spalline accentuate. Il capospalla però presenta una novità quasi assoluta. Si tratta dello scollo a V, più profondo del solito.

Fonte: Getty Images

Nessuno vi avrebbe fatto caso se a indossarlo non fosse stata Kate alla cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera. Infatti, il décolleté è sufficientemente coperto e non dà scandalo, anche se qualcuno lo ha considerato forse inopportuno per la Duchessa di Cambridge. Infatti, la scollatura svela qualche centimetro di pelle nuda in più che di solito è coperto, soprattutto durante il giorno.

Kate Middleton, il trucco dei bottoncini

Se infatti è consesso indossare la sera abiti che svelano le spalle e parte di petto e schiena, è assolutamente proibito di giorno. Ma questa volta Lady Middleton ha forzato un po’ la mano. E sapeva di poterlo fare, senza creare troppo scompiglio. Anche perché lo scollo per quanto più profondo del solito non avrebbe svelato ciò che doveva rimanere nascosto. In quanto dotato di strategici bottoni automatici, opportunamente nascosti sotto il bavero che impedivano imbarazzanti aperture in caso di movimenti con le braccia. Come è stato scoperto questo trucco? Perché il primo dei bottoncini si è aperto rivelandosi.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton, la scollatura ribelle

In ogni caso, è evidente che il look scelto da Kate è al di fuori dei canoni prestabiliti. Basta confrontarlo con l’outfit rosa della Contessa del Wessex. Il suo abito è accollatissimo. D’altro canto, anche le mise presentata da Lady Middleton nelle scorse edizioni non concedono spazio al décolleté. Nemmeno quella indossata da Kate nel 2008 alla sua prima cerimonia della Giarrettiera, quando ancora non era la moglie di William. Allora indossava un discreto tailleur nero a piccoli pois bianchi e stava in disparte a chiacchierare e ridere con Harry. Un altro mondo.

Fonte: Getty Images

Ancora, nell’ultima edizione che risale al 2019 poiché per due anni non si è svolta a causa della pandemia, Kate indossava un cappotto bianco bon ton con colletto da collegiale. Nel 2022, la moglie di William, sempre più potente a Corte e consapevole del suo ruolo ha osato e ha vinto, ottenendo un duplice risultato: di essere elegantissima e di modernizzare i tradizionali costumi della Monarchia.

Lady Middleton ha completato il look monocromatico con delle décolletée di Aquazzura, un cappello con veletta e decoro floreale creato da Juliette Botterill e parure con zaffiri e diamanti, di G. Collins & Sons di 8.400 sterline (circa 9.699 euro).