Kate Middleton all’Order of the Garter: abito blu e sorriso felice 

La Famiglia Reale si è riunita per- l'Ordine della Giarrettiera - lunedì 13 giugno. Ancora un evento importante per i Royal inglesi, che, dopo il, sono immediatamente tornati al lavoro. Erano presenti tutti al gran completo: Kate , William, Camilla, Carlo, Edoardo, Sophie ed Elisabetta II. Un'occasione davvero speciale, in cui Kate ha sfoggiato uno dei suoi abiti più belli.