Kate Middleton, la versione low cost della sua crema anti-rughe costa meno di 4 euro

Fonte: IPA Kate, look business casual per una visita di beneficenza (e nemmeno il vento la ferma)

Kate Middleton, 40 anni compiuti lo scorso gennaio, ha dato grande prova di sé durante il Giubileo della Regina, soprattutto a causa dell’ingestibile Louis. Nonostante i numerosissimi impegni istituzionali e famigliari, il suo viso è apparso sempre fresco e riposato. Niente occhiaie o segni di stanchezza. Il merito è la sua crema speciale, la Nivea Q10, che è acquistabile anche online a meno di 20 euro. C’è però un prodotto ancora più low cost che va per la maggiore adesso. Contiene lo stesso coenzima Q10 e si trova da Lidl a poco meno di 4 euro.

Offerta Nivea Q10 Puoi acquistare online la crema idratante di Kate Middleton

Kate Middleton, la sua crema anti-rughe preferita

Sappiamo anche che Kate Middleton per le serate più impegnative ricorre al botulino organico che senza punturine o tecniche più invasive riesce a cancellare le rughe per qualche ora.

Kate è molto attenta alla cura della pelle, ma per quanto riguarda i prodotti di bellezza è una “shopper comune” che compra le creme del viso anche al supermercato, come appunto la sua Nivea Q10, tanto che prima del matrimonio con William nel 2011 fu sorpresa ad acquistarla in un negozio sotto casa dei suoi genitori.

La sua beauty routine è efficace a giudicare dai risultati. Raramente la Duchessa di Cambridge si è mostra in pubblico tirata in viso o con qualche imperfezione. E il merito non è solo del make up, sempre finalizzato a esaltare i punti di forza senza però essere troppo evidente, come richiesto dal protocollo. Motivo per cui ad esempio Kate non usa rossetti accesi ma solo rosati e punta sullo sguardo giocando con colori naturali e l’uso sapiente della matita per gli occhi.

In ogni caso, Lady Middleton utilizza sempre la sua crema idratante e antirughe. Un modo efficace per mantenere la pelle fresca e luminosa.

Kate Middleton, crema alternativa a meno di 4 euro

Recentemente la rivista svizzera Bien à Savoir ha sottoposto a test di laboratorio 14 creme da viso. E il risultato realizzato dal comitato scientifico vede in testa la crema da giorno Cien Q10. Come quella preferita da Kate, anche questa contiene il Q10. Si tratta di un coenzima indispensabile per il corretto funzionamento mitocondriale dell’epidermide. In generale, la presenza di Q10 nell’organismo diminuisce con l’avanzare dell’età, per questo può essere d’aiuto integrarlo con delle creme.

Se in alcune catene di supermercato la Cien Q10, crema da giorno, è venduta a meno di 4 euro, online si trovano diverse interessanti offerte, tra cui il set per il giorno e la notte a meno di 30 euro.

Cien Q10 Puoi acquistare online il set di creme anti-rughe da giorno e da notte

Oltre alla beauty routine, Kate aiuta la sua pelle a rimanere elastica anche grazie all’alimentazione. Come è noto la Duchessa beve regolarmente a colazione dei frullati a base di frutta e verdura per fare il pieno di vitamine e per idratarsi.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.