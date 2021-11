Kate Middleton, il magico botox organico anti-rughe costa meno di 50 euro

Kate Middleton, nuova pettinatura audace e abito glitter

Kate Middleton il prossimo 9 gennaio compirà 40 anni ma sul suo viso non c’è nemmeno una ruga. Il suo segreto?

Un siero al botox organico, di fatto una versione naturale del botox, che si può facilmente acquistare anche su Amazon e costa meno di 50 euro.

Il gel di botox organico Puoi acquistare online il gel anti-rughe che usa Kate Middleton

Kate Middleton, il segreto della sua pelle perfetta costa meno di 50 euro

Kate Middleton ha brillato negli ultimi appuntamenti di gala. Quando è apparsa alla prima di No Time to Die, l’ultimo film della saga di James Bond, con un abito d’oro di Jenny Packham, ha lasciato tutti senza fiato. Perfino Daniel Craig si è complimentato con lei per la sua bellezza, sorvolando sul protocollo di Corte e il divieto di prendersi certe confidenze coi membri della Famiglia Reale.

Qualche settimana dopo, Kate ha sfilato sul tappeto verde per il premio Earthshot con il suo abito lilla di Alexander McQueen di 11 anni fa, come la sua pelle perfettamente liscia e senza alcun solco del tempo.

Infine, ha incantato tutti al gala del Royal Variety indossando un abito glitter verde, sempre di Jenny Packham, e sfoggiando una nuova pettinatura a boccoli esagerati (realizzati con la sua spazzola magica) che esaltava il contorno del viso perfetto, senza l’ombra di un cedimento, zigomi alti, incarnato luminoso e fresco.

Pare che il risultato di tale ringiovanimento sia dovuto a questo speciale gel, noto anche come “botox in a bottle” (botox in bottiglia), di cui la Duchessa di Cambridge non può più fare a meno, almeno stando a quanto riporta il sito InStyle.

Kate Middleton, il gel in botox organico

Il gel si chiama Biotulin Supreme Skin Gel ed è un prodotto tedesco. Si tratta di un gel biologico di botox che aiuta a tenere a bada le rughe e le linee sottili. Il gel a base vegetale aiuta a ridurre le contrazioni muscolari e a rilassare i tratti del viso. Il prodotto agirebbe in 60 minuti e i suoi effetti si dovrebbero mantenere per 9 ore, il tempo necessario per partecipare a un evento. Il gel sarebbe particolarmente efficacie per il contorno occhi, ma può essere utilizzato su qualsiasi parte del corpo che abbia necessità di un ritocchino anti-age, così spiega l’azienda produttrice. A base di spilantolo, il gel può comunque essere applicato più volte al giorno.

Kate Middleton, dove comprare e quanto costa il gel in botox organico

Il trattamento avrebbe diversi vantaggi. Come ha spiegato l’esperta in cura della pelle, Cassandra Bankson a InStyle: “Questo gel contiene ingredienti che imitano il botox, ma senza la severità delle iniezioni”. Inoltre, è facilmente acquistabile online dove si trova a meno di 50 euro.