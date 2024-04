Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Fonte: iStock Le migliori creme anti rughe

Pelle spenta e secca, priva della sua naturale luminosità e segnata dalle rughe: con il passare degli anni, i tessuti del viso perdono la loro elasticità e compattezza, dando vita a numerosi inestetismi. Lo stress, l’inquinamento, l’alimentazione e alcune abitudini scorrette possono favorire ancor di più la loro comparsa. Ma è possibile combattere i segni del tempo e avere una pelle più giovane: ecco quali sono le migliori creme anti rughe per le over 50, da provare assolutamente.

RoC, Retinol Correxion

La crema anti rughe Retinol Correxion di RoC ha una formulazione arricchita con retinolo, uno dei principali ingredienti anti-age: stimola la produzione di collagene ed elastina, che a loro volta favoriscono l’elasticità cutanea. L’effetto? Una pelle più liscia e luminosa già dopo pochi utilizzi, con rughe visibilmente ridotte. Ne basta davvero pochissima, da applicare con cura su viso e collo dopo la consueta detersione. Ottima soprattutto in abbinamento con la crema notte della stessa linea, per un trattamento che dura 24 ore.

Offerta Retinol Correxion, RoC Un siero di giovinezza, per combattere anche le rughe più profonde

Lierac, Premium la Crème Voluptueuse

Lierac propone Premium la Crème Voluptueuse una crema dalla texture ricca: le sue caratteristiche principali sono date dal fatto che nutre in profondità e per lungo tempo la pelle del viso, per queste ragioni è particolarmente indicata per coloro che hanno la pelle del viso secca.

Tra le sue azioni vi è la correzione dei segni del tempo: dalle rughe più profonde a una pelle più rilassata e con macchie. Applicare la crema regala un aspetto splendente, una pelle nutrita e rimpolpata, più densa e meno irregolare. Va massaggiata mattino e sera. Contiene Complesso Premium Cellular 8,5% e Acido ialuronico puro in soluzione al 5%.

Lierac Premium la Crème Voluptueuse Crema che corre i segni del tempo

L’Oréal Paris, Attiva Anti-Rughe

Ottimo rapporto qualità-prezzo, la crema Attiva Anti-Rughe di L’Oréal Paris è una tra le più amate dalle utenti. Consigliata dai 55 anni, ha una formulazione ricca di calcio che aiuta a rendere la pelle più soda ed elastica, ridefinendo i contorni del viso e levigando le rughe più profonde. I risultati sono visibili dopo 4 settimane, ma già dalla prima applicazione la pelle ritrova la sua naturale luminosità e rimane idratata a lungo. Di facile assorbimento, la crema è ottima sia da utilizzare di giorno, come base per il make up, che durante la notte.

Offerta Attiva Anti-Rughe, L'Oréal Paris Una delle creme low cost più amate dalle utenti, con effetti dopo sole 4 settimane

Filorga, Time-Filler

La crema Time-Filler di Filorga è la soluzione ideale per le pelli mature over 50. Arricchita con acido ialuronico, idrata a fondo e dona elasticità alla pelle segnata dal tempo, combattendo la formazione di rughe e donando un effetto levigato. Ha una profumazione molto delicata e si assorbe facilmente grazie alla sua texture in gel, senza lasciare traccia: è ottima da utilizzare come base per il make up, dopo aver deterso bene il viso. Essendo molto concentrata, ne basta davvero pochissima per nutrire la pelle e godere dei suoi benefici anti-età.

Offerta Time-Filler, Filorga Crema concentrata anti-età, per dire addio alle rughe e avere una pelle più levigata

Kleem Organics, Advanced Retinol Moisturizer

Adatta a tutti i tipi di pelle, la crema Advanced Retinol Moisturizer di Kleem Organics è una vera scoperta: con quasi 9.500 valutazioni su Amazon, si rivela una delle più apprezzate per combattere le rughe e gli altri segni del tempo. Il suo mix di ingredienti di origine naturale aiuta a levigare la pelle riducendo la comparsa di linee sottili e macchie. Contiene retinolo al 2,5%, acido ialuronico, olio di jojoba e vitamina E, in una formulazione fresca e leggera che idrata fino a 72 ore. Da utilizzare giorno e notte, per un viso ringiovanito già dalle prime applicazioni.

Offerta Advanced Retinol Moisturizer, Kleem Organics Il tuo alleato di bellezza contro i segni del tempo



Vuoi rimanere sempre aggiornata su tutte le novità, i migliori prodotti e le offerte dedicate a te? Iscirviti al nostro canale Telegram dedicato alla bellezza