Pelle del viso in menopausa: le migliori creme da usare

Scopriamo le migliori creme viso da scegliere in menopausa per contrastare le rughe e avere una pelle favolosa

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos

Con l’arrivo della menopausa è essenziale prendersi cura della pelle nel modo giusto usando le creme per la menopausa migliori. Come cambia l’epidermide con il tempo? Gli estrogeni calano rendendo la pelle del viso meno tonica, luminosa e vascolarizzata. Alla secchezza si accompagna un calo di collagene e acido ialuronico presenti nella cute. Agire in modo mirato dunque è essenziale per ottenere buoni risultati.

Creme in menopausa: le migliori da usare e comprare online

La soluzione? Usare dei prodotti specifici da inserire nella propria skincare. Creme arricchite con dei fattori cellulari che permettono di favorire la sintesi di collagene ed elastina. Si tratta di ingredienti rimpolpanti che regalano elasticità e pienezza, rafforzando la naturale protezione cutanea e garantendo risultati che durano a lungo. Queste face cream possiedono formule appositamente studiate per contrastare i segni sulla pelle che sono legati a variazioni ormonali e tipici della menopausa.

Se superati i 55 anni la pelle tende a disidratarsi, perdendo il film lipidico, le creme specifiche per la menopausa limitano la dispersione dell’idratazione e riducono la secrezione sebacea. Il risultato è una pelle molto più reattiva che risponde bene a creme rimpolpanti, ricche e lenitive che agiscono davvero in profondità, operando sulla struttura profonda della pelle e sul collagene.

Offerta Lierac Arkeskin Crema Giorno Crema che corregge i segni visibili della menopausa sulla pelle

Questa crema giorno nutre in profondità la pelle e rafforza la naturale protezione cutanea. La formulazione presenta il 97% di ingredienti di origine naturale con una texture delicata che regala comfort alla pelle giorno dopo giorno. I risultati sono ben visibili: il viso diventa più compatto e tonico in breve tempo, cancellando i segni del tempo.

Offerta Crema Viso Acido ialuronico con Retinolo e Collagene Crema Antirughe per Rughe, Macchie Scure e Linee Sottili

Ricca di acido ialuronico, retinolo e vitamina E, questa crema favorisce la produzione del collagene e dell’elastina, rassodando la pelle e riducendo le rughe. Nutriente e rinvigorente, questo prodotto rappresenta una soluzione per linee sottili, rughe e macchie scure, prevenendo scolorimento e tono irregolare della pelle. La formulazione è arricchita con antiossidanti e vitamine che lasciano la pelle morbida e idratata, senza lasciare una sensazione oleosa oppure appiccicosa. Tutto questo grazie a retinolo e acido ialuronico.

Offerta Crema giorno relipidante Crema Antirughe per donne in menopausa

Relipidante e con effetto lifting, questa crema giorno Neovadiol è l’ideale per idratare e nutrire la pelle del viso, regalando un effetto anti-rilassamento. Inseriscila nella tua skincare routine, applicandola la mattina prima del make up per rimpolpare la pelle e renderla favolosa.

Con acido ialuronico a basso peso molecolare, olio di jojoba, burro di karitè e aloe vera, questa crema è l’ideale per contrastare la comparsa delle rughe superficiali, delle macchie e delle imperfezioni. Gli ingredienti attivi rendono la pelle densa, levigata e soda, ma soprattutto liscissima e soda sin dalle prime applicazioni. Perfetta per il contorno occhi e la pelle sensibile, è anche vegan e cruelty-free.

Offerta Bionike Defence My Age Gold rema Viso Ricca Fortificante Anti Age con Burro di Karitè

Con una texture ricca, nutriente e rivitalizzante, questa crema rimpolpante rinforza la pelle matura e migliora il suo tono, contrastando l’invecchiamento con un’azione compattante e idratante. Defence My Age Gold è una linea formulata per donare alle pelli più mature una nuova forza, regalando nutrizione, compattezza e luminosità. Applicala mattina e sera su collo e viso, subito dopo la detersione.

Vuoi rimanere sempre aggiornato su tutte le migliori offerte del mondo moda e beauty? Inizia a seguire il nostro canale Telegram dedicato!