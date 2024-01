Anche il corpo vuole le sue creme anti età: le migliori da provare ora

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Quando si parla di creme anti età, il pensiero vola subito a rughe e altre imperfezioni del viso: sapevi che anche il corpo può trarne giovamento? Con il passare degli anni, la diminuita produzione di collagene provoca infatti perdita di elasticità e compattezza, nonché piccoli cedimenti della pelle. Bisogna agire adesso, scopriamo quali sono le migliori creme anti età per il corpo da provare subito.

Cosa sono le creme anti età per il corpo

Già dopo i 30 anni, è possibile notare come la pelle del viso inizi pian piano ad essere segnata dalle prime linee di espressione, piccole rughe e altre imperfezioni. È un processo fisiologico, dovuto ad una riduzione nella produzione di collagene da parte dell’organismo: questa sostanza è preziosissima per mantenere la cute più elastica, soda e compatta, quindi una sua carenza lascia segni ben visibili sulla pelle. Ma non riguarda solamente il viso, bensì tutto il corpo – soprattutto nelle zone più “delicate” come l’interno coscia, i glutei e le braccia. Per questo, nascono le creme antiage per il corpo, che utilizzano i migliori principi attivi dei prodotti per il viso, così da migliorare l’aspetto della pelle già dopo poche applicazioni. Vediamo quali acquistare.

Le migliori creme anti età

La crema corpo rassodante anti età di Dermolab è efficace su tutti i tipi di pelle, grazie alla sua azione idratante e tonificante. Grazie alla sua formulazione con pool di acidi ialuronici ed estratti di bacche di acai e goji, nutre a fondo la cute e previene i danni cellulari dovuti allo stress ossidativo, contribuendo nel frattempo a stimolare la produzione di elastina. Applicata due volte al giorno con un lento massaggio circolare, permette di migliorare l’aspetto cutaneo in pochi giorni, rendendo la pelle più soda ed elastica.

Crema antiage corpo Dermolab Super idratante e ad effetto lifting, per una pelle come nuova

Dalla linea Guam, arriva un’ottima crema intensiva anti età per il corpo che aiuta a rassodare le aree critiche e a migliorare visibilmente la texture della pelle. La sua formula è arricchita con specifiche alghe Guam, oligoelementi e antiossidanti di ultima generazione, così da prevenire e combattere i danni causati dai radicali liberi. La crema va applicata una o due volte al giorno, preferibilmente mattina e sera, per una miglior efficacia.

Offerta Crema antiage corpo Guam Arricchita da alghe Guam, distende e leviga la pelle in pochi giorni

La crema rassodante corpo Lifting Anti Età di Somatoline SkinExpert è il tuo trattamento quotidiano di bellezza per una pelle giovane ed elastica. Consente infatti di contrastare il rilassamento cutaneo, con la sua azione lifting intensiva che stimola la sintesi del collagene e rivitalizza le cellule del derma. È l’ideale per le pelli più mature, che presentano segni di perdita di compattezza e di tono.

Crema antiage corpo Somatoline SkinExpert Un gesto d'amore per la tua pelle

Perfetta per tutti i tipi di pelle, comprese quelle più secche e prive di elasticità, la crema anti età Cosmetici Magistrali sfrutta il complesso antiage Ètas TimeBlock Factor per contrastare l’invecchiamento cutaneo e per riparare ai danni causati dallo stress ossidativo. La sua texture nutriente e la fragranza di mirra sono un toccasana per la pelle, l’ideale per tonificare e ridare compattezza alle zone più critiche del corpo.

Crema antiage corpo Cosmetici Magistrali Dona compattezza ed elasticità anche alle pelli più secche

La crema ultra-liftante anti età Collistar è un’ottima scelta per il corpo: sin dalla prima applicazione lascia la pelle liscia, morbida e idratata, donando elasticità e compattezza anche nei punti più critici. La sua formulazione contiene acido ialuronico, ceramide, vitamina E, vitamina C, oligopeptidi e antiossidanti, per nutrire a fondo la pelle e rigenerarla dagli inestetismi causati dai radicali liberi.

Offerta Crema antiage corpo Collistar Ottima per riparare i danni dello stress ossidativo

