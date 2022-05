Kate Middleton, il suo lifting istantaneo costa solo 11 euro

Kate Middleton, il perfetto look navy per la primavera

Kate Middleton sfrutta un semplice trucco per apparire più giovane e attenuare rughe e segni di stanchezza sul volto. Semplicemente si stira i capelli e li porta dietro le orecchie. Basta trattarli con della lacca professionale, come quella di Tigi (11,05 euro), che puoi acquistare scontata online anche a meno di 10 euro. L’effetto lifting istantaneo è assicurato senza interventi invasivi o dispendiosi, come rivela Richard Ward, hair stylist della Duchessa di Cambridge.

Lacca per capelli Puoi acquistare online la lacca professionale che usa Kate Middleton

Kate Middleton, la lacca che ringiovanisce di 10 anni

Richard Ward è l’hair stylist che ha inventato la famosa pettinatura a boccoli di Kate Middleton, realizzata con la spazzola magica che è andata letteralmente a ruba. E che ora ha studiato per la Duchessa un nuovo stile di pari passo con le sue esigenze di madre 40enne di tre figli che sta crescendo anche da un punto di vista professionale, dato che sta acquisendo più responsabilità all’interno della Corte e sempre più è chiamata a sostituire la Regina a eventi istituzionali.

Kate ha dunque l’esigenza di presentarsi sempre più al top e senza mostrare alcun elemento di cedimento, che comprende anche un viso stanco, segnato e spento, che non darebbe l’immagine sfavillante di cui la Monarchia ha bisogno. Lo stratagemma trovato da Lady Middleton, senza fare ricorso a interventi estetici che richiedono troppo tempo e impegno per essere efficaci, è facilissimo, può essere eseguito da tutte noi tranquillamente a casa, facendo perfino a meno del parrucchiere, basta la giusta spruzzata di lacca che ringiovanisce di 10 anni.

Kate Middleton, il lifting immediato

A svelare il segreto di Kate è proprio Richard Ward che spiega come realizzare la pettinatura dall’effetto lifting immediato. L’esperto, racconta al Daily Mail, che il nuovo look della Duchessa coi capelli lisci portati dietro le orecchie, è oggi richiestissimo dalle sue clienti che si sono rese conto come una semplice messa in piega possa ringiovanire e dare maggiore luminosità.

Ward spiega che tirare indietro i capelli permette di esaltare la struttura del viso, dandole maggiore lucentezza. Anche lo sguardo viene messo in maggiore evidenza, così come gli eventuali gioielli che a volte sono accessori fondamentali di un look. “È come avere un effetto lifting istantaneo senza usare in bisturi”.

L’hair stylist racconta che il trucco dei capelli ha funzionato non solo con Kate ma con tutte le sue clienti che hanno voluto sperimentarlo: “È incredibile come ognuna di loro è apparsa più giovane di 10 anni. Questa pettinatura mi permette di creare qualcosa di diverso senza sacrificare la chioma”.

Kate Middleton, come realizzare la pettinatura che ringiovanisce

Però, specifica, Ward, per far si che davvero la nuova capigliatura ringiovanisca, bisogna che i capelli siano completamente lisci e non ce ne sia nemmeno uno crespo o fuori posto. Questo significa che per ottenere il risultato sperato occorrono almeno 90 minuti, questo è l’unico aspetto noioso della procedura che l’esperto spiega passo passo.

Dopo averli lavati, i capelli vanno asciugati con il phon dotato di beccuccio, aiutandovi con una spazzola su cui avrete spruzzato la lacca. Poi ogni ciocca va disciplinata con del gel o eventualmente con dell’altra lacca. Per chi ha una chioma particolarmente folta, consiglia di usare la piastra e poi di nuovo di disciplinarla con la lacca. Eventualmente si può optare per una coda bassa e liscissima. L’importante è che tutte le ciocche siano disciplinate e rigorosamente dietro le orecchie.

Questa acconciature può essere realizzata sia se si hanno i capelli lunghi sia col caschetto, sia con tagli corti. Sta bene a ogni tipo di viso, tranne forse a chi ha il volto leggermente allungato.