Kate Middleton, smentite le voci sul trucco: la verità dopo 15 anni

Tutti sanno che Kate Middleton si è truccata da sola il giorno del suo matrimonio con William, il 21 aprile 2011. Ebbene queste voci sono false. La verità è emersa quasi quindi anni dopo e a rivelarla è stata Bobbi Brown, la fondatrice e ceo dell’omonimo brand di make up, utilizzato dalla Principessa del Galles per il suo make up nuziale.

Kate Middleton, sfatato il mito del make up da sposa

Il matrimonio di William e Kate Middleton è stato seguito da milioni di persone in tutto il mondo. Di quel Royal Wedding abbiamo saputo tutto fin nei minimi dettagli, dagli ospiti al banchetto, dai testimoni e damigelle agli abiti degli sposi e degli ospiti.

Il look di Kate è stato oggetto di analisi minuziose. Abbiamo appreso ogni particolare del suo magnifico abito da sposa, creato per lei da Alexander McQueen, marchio al quale continua ad affidarsi per gli eventi più importanti della sua vita personale e di Corte.

Sappiamo che gli hair stylist James Pryce e Richard Ward del salone Richard Ward di Londra hanno creato la sua magnifica acconciatura a boccoli che è rimasta iconica, sappiamo perfino che per fare quelle onde perfette è stata utilizzata una spazzola magica, andata addirittura a ruba.

Altre voci che sono circolate riguardavano il make up. Kate utilizzò prodotti Bobbi Brown per il suo trucco da sposa. Si disse allora che lo avesse realizzato da sola, dopo aver preso delle lezioni. Nessuno ha mai messo in discussione questa indiscrezione che poteva essere del tutto plausibile, dato che Lady Middleton ha doti artistiche e manuali conclamate e inoltre da sempre ama fare le cose da sé. Non a caso, ha conquistato la Regina Elisabetta, regalandole una marmellata fatta con le sue mani.

Ma dopo 15 anni, si è scoperto che la verità è un’altra, ossia Kate è stata aiutata nel realizzare il make up delle sue nozze.

Kate Middleton, la verità emerge dopo 15 anni

Kate ha avuto a disposizione una make up artist professionista che l’ha guidata nel truccarsi. Lo ha rivelato Bobbi Brown partecipando al podcast Breaking Beauty.

La fondatrice del brand ha confermato che la Principessa del Galles ha usato i suoi prodotti per il trucco da sposa, precisando di non essere stata lei ha metterglieli. Ma ha anche smentito che Kate si sia truccata da sola. Non l’ho truccata io. Vorrei averlo fatto”, ha detto Brown. “È stata una delle mie artiste, Hannah Martin, che è diventata una vera star nel Regno Unito”. E ha ribadito, sfatando un mito: “Hannah l’ha truccata“.

Alla domanda se fosse stato loro permesso rivelare che era loro il trucco, la Brown ha risposto: “Non lo abbiamo fatto. Allora non si usava e penso sia stata la cosa giusta da fare”. E ha raccontato di avere appeso un biglietto in ufficio, scritto da qualcuno a nome della Famiglia Reale, in cui si legge quanto Kate abbia apprezzato il make up.

Anche se Lady Middleton è stata aiutata nel realizzare il suo trucco da sposa, è stata sempre molto coinvolta nelle scelte circa il suo aspetto nel giorno delle sue nozze.