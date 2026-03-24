Kate Middleton, feroci critiche: “È troppo pesante”. Ma lei non se ne cura e reagisce così

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Persino Kate Middleton è oggetto di critiche, spesso pretestuose, ma lei sa come metterle subito a tacere, anziché fomentarle e renderle costanti, come invece accade a Meghan Markle. La Principessa del Galles è stata rimproverata più volte per un errore che non piaceva ad alcuni grandi nomi della moda che non le hanno risparmiato parole di fuoco.

Kate Middleton, la strategia per mettere a tacere i nemici

Kate Middleton ha imparato la lezione della Regina Elisabetta e non commenta mai le notizie che la riguardano né si lamenta delle critiche che le vengono rivolte.

Un atteggiamento molto utile per soffocare le polemiche sul nascere. Basta semplicemente dare il giusto peso ai giudizi altrui, sia positivi che negativi. È esattamente quello che dal 2011 Kate mette in pratica costantemente. L’unica volta che ha parlato è stata per annunciare di essere ammalata di cancro e così far tacere tutte le teorie complottiste che si stavano diffondendo sulla sua persona.

Ma restare impassibili di fronte alle critiche non significa essere passivi. Infatti, Lady Middleton non è semplicemente indifferente a quello che dicono su di lei, specialmente se i giudizi vengono espressi da persone autorevoli in determinati ambiti. Kate ascolta, eventualmente rimedia e si presente in pubblico come vuole lei ma senza cadere nell’errore che le è valsa una critica.

Quando era molto giovane amava le minigonne e nei primi tempi dopo il matrimonio con William è stata vittima di folate di vento che hanno mostrato più del dovuto. Ovviamente i media di tutto il mondo hanno immortalato il momento imbarazzante. Lei, come il Palazzo, non ha commentato queste foto poco gratificanti, ma ha seguito il consiglio di inserire piombini nell’orlo della gonna e l’incidente non è più accaduto.

Kate Middleton, critica feroce al trucco pesante

Una delle critiche più feroci che Kate ha subito da quando è entrata a Corte, riguarda il suo make up. La Principessa del Galles fu aspramente ripresa per la sua passione per le matite degli occhi e il kajal. Lady Middleton calcava troppo la mano e il trucco era giudicato troppo pesante per una donna della Famiglia Reale.

Addirittura Vivienne Westwood e Viktor & Rolf intervennero per far notare l’uso sconsiderato da parte di Kate del kajal. La moglie di William non disse nulla di fronte alle parole sprezzanti di voci così autorevoli, pronte a puntarle il dito contro.

Non si è mai lamentata di essere messa alla gogna per una scelta personale sul suo make up, una questione decisamente superficiale. Ma nel contempo, ha adattato il suo gusto al bon ton di Corte, evitando sfumature e ombretti troppo carichi, specialmente durante gli appuntamenti diurni.

D’altro canto, non ha rinunciato a una preferenza personale e continua a riproporre lo smoky eye scuro, ma solo quando se lo può permettere, mettendosi al riparo da ogni critica. L’abbiamo vista sfoggiare recentemente questo trucco al banchetto di Stato per il Presidente nigeriano, dove si è presentata con un abito verde scuro e sugli occhi un ombretto scuro sfumato.

Kate Middleton, la differenza con Meghan Markle

Se lo stesso rimprovero fosse stato rivolto a Meghan, quasi certamente la Duchessa del Sussex avrebbe reagito lamentandosene e sottolineando il suo ruolo di vittima, in quanto costantemente presa di mira dai media. Non solo, avrebbe accusato il Palazzo, come ha fatto, di non essere stata protetta.