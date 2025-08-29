Kate Middleton, il segreto dei piombini nell’orlo delle gonne

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Kate Middleton è stata spesso vittima di colpi di vento birichini che le hanno sollevato improvvisamente la gonna, mostrando più del dovuto. La Principessa del Galles ha vissuto molti momenti imbarazzanti a causa di ciò, finché non ha adottato il trucco della Regina Elisabetta. Si tratta di un escamotage molto semplice: le è bastato far inserire dei piccoli pesi nell’orlo degli abiti per evitare svolazzamenti spiacevoli.