Kate Middleton è stata spesso vittima di colpi di vento birichini che le hanno sollevato improvvisamente la gonna, mostrando più del dovuto. La Principessa del Galles ha vissuto molti momenti imbarazzanti a causa di ciò, finché non ha adottato il trucco della Regina Elisabetta. Si tratta di un escamotage molto semplice: le è bastato far inserire dei piccoli pesi nell’orlo degli abiti per evitare svolazzamenti spiacevoli.
Kate Middleton, il segreto dei piombini nell’orlo delle gonne
Dopo numerosi incidenti imbarazzanti col vento, Kate Middleton ha utilizzato un semplice trucco per evitare questi spiacevoli inconvenienti