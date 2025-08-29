Kate Middleton, il segreto dei piombini nell’orlo delle gonne

Dopo numerosi incidenti imbarazzanti col vento, Kate Middleton ha utilizzato un semplice trucco per evitare questi spiacevoli inconvenienti

Foto di Federica Cislaghi

Federica Cislaghi

Royal e Lifestyle Specialist

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Pubblicato: 29 Agosto 2025 15:53

Kate Middleton è stata spesso vittima di colpi di vento birichini che le hanno sollevato improvvisamente la gonna, mostrando più del dovuto. La Principessa del Galles ha vissuto molti momenti imbarazzanti a causa di ciò, finché non ha adottato il trucco della Regina Elisabetta. Si tratta di un escamotage molto semplice: le è bastato far inserire dei piccoli pesi nell’orlo degli abiti per evitare svolazzamenti spiacevoli.

Gonne Kate Middleton Regina Elisabetta Royal Secrets VestitiStar e Vip