Kate Middleton, presa di mira per la sua insolita abitudine

Kate Middleton ha dovuto correggere un'abitudine insolita per cui è stata rimproverata a Palazzo: "Devo ancora imparare qualche trucco"

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton padroneggia perfettamente il protocollo di Corte. È perfetta in ogni occasione, qualunque cosa debba affrontare, dalle cerimonie più formali agli incontri coi bambini. Raramente commette errori e se capita sono sviste del tutto perdonabili. Ma non è sempre stato così. Infatti, la Principessa del Galles ha dovuto correggere un’abitudine per cui veniva presa in giro, se non rimproverata a Palazzo.

Kate Middleton e il protocollo

Kate Middleton si è dovuta abituare alla vita a Corte. Non è facile per nessuno entrare a far parte della Famiglia Reale, specialmente quando sposi il futuro Re d’Inghilterra. Per lei è stato ancora più difficile, perché proveniva da un mondo completamente diverso. Le sue origini borghesi però non sono mai state un vero ostacolo.

Kate ha saputo abituarsi molto più facilmente alle dinamiche del Palazzo rispetto alla sua compianta suocera, Diana, che invece proveniva da un’antica famiglia nobiliare. Molto fa l’educazione e Kate ne ha ricevuta una adeguata. Altrettanto fondamentale è il carattere e Lady Middleton ha dimostrato di essere una persona determinata e forte, ma sufficientemente duttile e umile per apprendere da persone con maggiore esperienza.

Questi sono stati indubbiamente i suoi punti di forza a cui va aggiunto un profondo senso del dovere che le è stato inculcato fin da piccola, ancor prima che incontrasse William.

Così, la commoner Kate è diventata Catherine, la Principessa del Galles, la più amata dopo Diana. La moglie di William oggi sa perfettamente come muoversi fuori e dentro il Palazzo, sa quando può imporsi e quando deve fare un passo indietro. Non mette mai in ombra suo marito, ma nemmeno si mostra sottomessa.

Con Re Carlo ha uno splendido rapporto, fatto di stima reciproca, e con Camilla ha imparato a convivere pacificamente. Inoltre, è perfettamente padrona della situazione e consapevole di quello che le aspetta. Ma molte cose le ha dovute imparare strada facendo.

Kate Middleton, l’abitudine che ha dovuto correggere

Kate si è sempre dimostrata all’altezza del suo ruolo fin dai tempi del matrimonio con William nel 2011. Ma qualche errore l’ha commesso anche lei e ne ha pagato le conseguenze, dalle gonne troppo corte alle foto in topless.

Lady Middleton ha dovuto correggere anche un’abitudine per la quale era presa in giro a Corte e bonariamente rimproverata dalla Regina Elisabetta e da Carlo.

Kate parlava troppo con le persone durante le uscite pubbliche. In un’intervista per i 90 anni di Elisabetta, la stessa Principessa rivelò di essere stata “presa in giro” dai suoceri per la sua loquacità durante gli impegni reali.

Ricordando il suo primo impegno con la defunta Regina ha dichiarato: “L’impegno più memorabile per me, credo, è stato una trasferta a Leicester, e ci sono andata senza William, quindi ero piuttosto in ansia.

Credo che ci sia una vera e propria arte nel camminare tra la gente; in famiglia mi prendono tutti in giro perché chiacchiero troppo a lungo, quindi penso di dover ancora imparare qualcosa e scovare qualche altro trucco”.