Giuseppe Giofrè e Michele Bravi, è amore? La verità del ballerino di “Amici”

Giuseppe Giofrè e Michele Bravi sono una coppia? Qualcuno ha insinuato il dubbio che tra i due giudici di Amici, rispettivamente ballerino internazionale e cantautore italiano tra i più raffinati e amati, possa essere nato del tenero e che Maria De Filippi – come già accaduto – sia stata un Cupido inconsapevole. Le voci di corridoio, si sa, ci mettono poco a circolare e gonfiarsi a dismisura, a maggior ragione quando rimbalzano sui social. Ed è proprio dal suo profilo Instagram che Giofrè ha voluto far chiarezza una volta e per tutte, spiegando come stanno davvero le cose.

Giuseppe Giofrè e Michele Bravi, la verità sul flirt tra i giudici di “Amici”

Non è difficile comprendere il motivo di tale indiscrezione. Giuseppe Giofrè e Michele Bravi sono un miele per gli occhi e per l’anima: il primo a passo di danza con la prestanza di un antico eroe greco, il secondo con la sua delicata figura androgina e note e parole che arrivano dritte al cuore. Immaginare che potessero essere una coppia anche nella vita, non solo nello studio di Amici, è qualcosa che inevitabilmente ha solleticato la curiosità di molti.

A mettere in chiaro le cose ci ha pensato, però, lo stesso Giofrè con una breve storia su Instagram. Nessun giro di parole né alcun sentore di astio o rabbia, solo poche righe che spiegano il suo rapporto con il cantautore umbro: “In riferimento a varie notizie che sto leggendo, vorrei solo chiarire che tra me e Michele Bravi c’è solo ed esclusivamente amicizia e stima reciproca“. Più chiaro di così.

Giuseppe Giofrè torna single, Michele Bravi è un mistero

Il ritorno di Giuseppe Giofrè in Italia è stato più che gradito, sia per i fan di Amici – talent da cui ha mosso i primi passi dieci anni or sono – che per chi ancora non ne aveva potuto apprezzare le doti umane e artistiche. Bello come il sole, atletico e voluto proprio da tutte (basti pensare che ha danzato con Jennifer Lopez e Britney Spears), Giofrè è un nome altisonante a livello internazionale e sicuramente un valore aggiunto nel programma di Maria De Filippi, che non sbaglia mai un colpo.

E la vita sentimentale? Presunto idillio d’amore con Michele Bravi a parte, il ballerino attualmente non è impegnato. Sappiamo che ha avuto una lunga storia d’amore con il collega Adam Vessy, durata fino al 2019, e che dopo si è legato sentimentalmente a un altro compagno di cui però non si conosce l’identità. Proprio nella sua ultima intervista a Verissimo aveva parlato in modo piuttosto sfuggente della sua “storia a Los Angeles” ma, appena un mese dopo, dalle pagine di Vanity Fair ha confessato di essere tornato single: “Sono single da poco. Sto bene. Sono talmente concentrato sul mio ruolo lavorativo, ora, che le distrazioni non andrebbero bene…”.

Michele Bravi resta un mistero. Il cantautore di origini umbre, che ha fatto coming out qualche anno fa, custodisce la propria vita privata in modo impeccabile, tanto che attualmente non sappiamo chi sia la sua dolce metà. Ospite di Federica Fagnani a Belve aveva ammesso di non essere più single: “C’è una persona nella mia vita, sono un pochino più fedele. Non fa parte del mio ambiente”. E probabilmente non sapremo mai di chi si tratta.