Giuseppe Giofrè, ex di Amici, torna a ballare con Jennifer Lopez: il video lascia senza parole

Giuseppe Giofrè torna a danzare con Jennifer Lopez in un video sensualissimo: da Amici al successo internazionale, la sua ascesa non si ferma

Fonte: IPA Jennifer Lopez e Giuseppe Giofrè

Giuseppe Giofrè, ballerino italiano ed ex concorrente di Amici, è tornato a ballare al fianco di Jennifer Lopez in un video Instagram dal tasso di sensualità altissimo. La popstar americana ha pubblicato il reel sul suo profilo da 248 milioni di follower, scatenando immediatamente l’entusiasmo del pubblico. Nel filmato, Giofrè e J.Lo si esibiscono in una coreografia super sensuale che ha mandato in delirio i fan e fatto il giro del web in poche ore.

Il ballo super sensuale di Giuseppe Giofrè e Jennifer Lopez conquista Instagram

Nel video condiviso su Instagram, Jennifer Lopez e Giuseppe Giofrè danno vita a un ballo sensuale che ti fa voglia di muovere la testa a ritmo. Giofrè appare a torso nudo dietro la cantante, sfoggiando un fisico scolpito e muovendosi all’unisono con lei.

La popstar e il ballerino italiano mostrano un’alchimia palpabile: tra movimenti avvolgenti e sguardi complici, la performance risulta travolgente. Al termine dell’esibizione, Giofrè omaggia J.Lo con un elegante baciamano.

Giuseppe Giofrè, da vincitore di Amici a ballerino internazionale

Giuseppe Giofrè, classe 1993, è originario di Gioia Tauro, in Calabria. Sin da giovanissimo coltiva la passione per la danza e sogna di esibirsi sui palcoscenici internazionali. La svolta arriva a soli 18 anni: nel 2012 partecipa ad Amici di Maria De Filippi e conquista tutti con il suo talento, vincendo la categoria ballo nell’undicesima edizione del popolare talent show. Grazie a quel trionfo ottiene anche una preziosa borsa di studio per studiare al prestigioso Millennium Dance Complex di Los Angeles, opportunità che segna l’inizio della sua avventura all’estero.

Nel 2013 debutta in TV come parte del corpo di ballo di X Factor UK, lavorando con il celebre coreografo Brian Friedman. L’anno successivo si trasferisce stabilmente a Los Angeles per inseguire i suoi sogni, entrando in breve tempo nel giro dei grandi show americani.

Jennifer Lopez e Giuseppe Giofrè: un sodalizio artistico sempre più forte

Il sogno di ballare con Jennifer Lopez, che Giuseppe coltivava fin da ragazzo, si è realizzato a sua volta qualche anno dopo. Dal 2019 Giofrè è entrato ufficialmente nel team di performer di J.Lo, prendendo parte al tour celebrativo It’s My Party della star newyorkese e affiancandola in numerose esibizioni live.

Forte di questi successi, nel 2023 Maria De Filippi lo ha voluto anche come giudice del serale di Amici, riportandolo nella trasmissione che l’aveva lanciato ma questa volta nel ruolo di professionista affermato.

Il ballerino italiano che conquista le star

Negli ultimi dieci anni Giuseppe Giofrè ha collezionato collaborazioni con alcune delle più grandi star della musica mondiale. Il ballerino calabrese ha danzato al fianco di popstar del calibro di Ariana Grande, Camila Cabello, Selena Gomez, Nicki Minaj e Taylor Swift, imponendosi come uno dei performer italiani più richiesti all’estero.

Fonte: IPA

In particolare, è stato scelto per far parte dei cast ballerini di due tournée di Taylor Swift, partecipando sia al monumentale 1989 World Tour sia al successivo Reputation Stadium Tour. Lavorare con Taylor, come ha raccontato lo stesso Giofrè, gli ha dato enorme visibilità e reputazione nel settore, oltre a insegnargli professionalità ai massimi livelli.