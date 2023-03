Chi è Giuseppe Giofrè, nuovo giudice del Serale di “Amici”

Un nome inatteso, quello di Giuseppe Giofrè, che torna al Serale di Amici come giudice insieme a Michele Bravi e Cristiano Malgioglio. Un volto conosciuto ai tantissimi telespettatori del programma di Canale5, che ha iniziato la sua carriera come allievo di ballo nell’edizione 11 (che ha vinto) senza più fermarsi. Del ragazzo timido, con un lungo ciuffo di capelli sugli occhi, oggi rimane la grande passione per la danza.

Il suo percorso artistico ha infatti preso una piega del tutto inaspettata subito dopo la vittoria nella categoria danza ad Amici di Maria De Filippi nel 2012, quella nella quale trionfò Alessandra Amoroso. Da allora non si è più fermato, arrivando a calcare palchi importantissimi in tutto il mondo e danzando per alcune delle star internazionali più apprezzate, tra cui compare anche la cantautrice Taylor Swift. Conosciamolo meglio.

Giuseppe Giofrè, chi è il nuovo giudice di Amici

Classe 1993, nato a Gioia Tauro e alto 1,83, Giuseppe Giofrè coltiva la sua passione per la danza fin da piccolissimo. Lascia così la sua terra d’origini per specializzarsi soprattutto nelle tecniche di Hip Hop e Jazz Funk. La sua carriera spicca però il volo grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, nel quale si distingue per la sua grandissima forza di volontà e per la capacità di scavare dentro se stesso per migliorarsi ogni giorno.

La vittoria del programma condotto da Maria De Filippi vale una borsa di studio presso la Millennium Dance di Los Angeles, per poi entrare nel corpo di ballo del tour di Taylor Swift. Compare inoltre nel video di Live 4 Die di R.J Pitbull e prende parte a X Factor UK. È stato inoltre tra i ballerini del tour di Jennifer Lopez.

Nel 2020 torna a casa, ad Amici di Maria De Filippi, ma stavolta tra i professionisti. Con lui, ci sono anche Elena D’Amario e Umberto Gaudino, da anni nel cast artistico del programma di Canale5. Per la prima volta, nel 2023, Giuseppe Giofrè veste i panni di giudice del Serale al fianco di Cristiano Malgioglio e di Michele Bravi, già tutor per i ragazzi nel pomeridiano e concorrente di Amici Speciali nel 2020, in piena pandemia.

Chi è il fidanzato di Giuseppe Giofrè

Della sua vita privata non si sa molto. Il ballerino, nonostante sia famosissimo in tutto il mondo, è molto riservato e preferisce tenere la sua vita privata per sé. Sappiamo però che, in passato, ha avuto una relazione con Adam Vessy, nel 2019, ma le informazioni si fermano a diversi anni fa. L’artista preferisce far parlare la sua professione, tenendo invece privata la sua vita ai margini del palco.

Gli altri giudici di Amici 22

Sono stati annunciati in maniera rapida e inaspettata, soprattutto perché il parterre è stato rivoluzionato completamente rispetto agli anni passati. Archiviato il lungo corso di Stefano De Martino, con Stash ed Emanuele Filiberto, il Serale di Amici di Maria De Filippi apre a Cristiano Malgioglio e Michele Bravi, volto amato e conosciuto dagli appassionati del programma.

Un assetto nuovo e interessante, viste le personalità dei tre, che sono stati chiamati a giudicare i 15 allievi in gara per la vittoria finale mescolando le loro competenze. Danza, canto, spettacolo: un assortimento incredibile che promette tantissimo. La prima puntata del Serale è fissata per il 18 marzo.