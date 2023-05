“Collaborare con Maria De Filippi è una sfida”: parlano gli autori di “Amici”

Fonte: Ufficio Stampa Amici Maria De Filippi

Amici è uno dei programmi più amati del panorama televisivo italiano. Il pubblico continua a seguirlo con grande interesse, contribuendo in maniera enorme al successo dei suoi protagonisti al termine del serale.

Molto è cambiato dalla sua prima edizione, a partire dalle categorie oggi ammesse: unicamente canto e ballo. Considerando il gigantesco successo del progetto, un tempo noto come Saranno Famosi, viene da chiedersi come si svolga il lavoro nel dietro le quinte degli studi Mediaset.

A parlarne sono stati gli autori storici di Amici, Mauro Monaco e Luca Zanforlin. Interessante intervista concessa a TV Sorrisi e Canzoni, nel corso della quale hanno spiegato cosa vuol dire lavorare con Maria De Filippi.

Il successo di Amici

A un passo dalla finale di Amici 2023, gli autori del talent Mediaset, Mauro Monaco e Luca Zanforlin, hanno parlato dell’enorme successo del format, che continua ancora oggi.

Il motivo per il quale il pubblico segue ancora con grande passione lo show risiede nella capacità di saper individuare il giusto equilibrio tra talenti emergenti e storie personali. La bravura da sola non basta per tenere viva l’attenzione. Occorre personalità, che consente di creare storie nuove all’interno del programma, tra sogni, polemiche, drammi e amori. A ciò si aggiungono alcuni protagonisti con alle spalle delle storie molto particolari, come nel caso di Irama, per citare uno dei vincitori più noti.

Il format sa inoltre leggermente rinnovarsi anno dopo anno, un po’ seguendo la moda e un po’ imponendo dei trend tutti suoi: “Amici cambia perché non è un format venduto come un pacchetto con determinate regole. Si modella sui ragazzi, che vivono e comunicano in modo diverso. L’obiettivo primario resta il racconto di una generazione“.

Proprio il cambiamento generazionale comporta atteggiamenti differenti da parte degli addetti ai lavori. Oggi i ragazzi in casetta sono molto più abituati a stare dinanzi alle telecamere rispetto a chi li ha preceduti. I social hanno spinto molti artisti della musica e del ballo a sviluppare con grande anticipo delle personalità molto accentuate.

Ciò può comportare delle complicazioni, come nel caso dell’ormai famoso “capodanno gate“. Ecco il pensiero degli autori: “A volte le personalità sono straboccanti e vanno arginate, evitando che gli altri spariscano. Non è però una passeggiata per loro e sappiamo che non hanno sfoghi o una vita normale. Questo li porta a fare delle cavolate“.

Lavorare con Maria De Filippi

Il vero punto di riferimento di Amici in tutte le sue stagioni di successo è stata Maria De Filippi, che negli anni ha saputo costruire un impero. Collaborare con lei nel dietro le quinte non è facile, considerando il suo modo di interpretare il lavoro in tv.

Il suo atteggiamento nei confronti degli altri è sempre gentile e comprensivo ma è anche una donna molto dinamica. Pare, quindi, sia complesso starle dietro.

“Non ho mai dovuto gestire così tanti cambi di scaletta come da quando lavoro con Maria. Bello e anche una sfida allo stesso tempo lavorare con lei. Non è una donna che ama la rigidità dei tempi e degli schemi televisivi. Qualcosa di evidente in tutti i suoi programmi. Tutto dipende dal flusso dettato da cosa fanno le persone dinanzi alle telecamere. Tutto poi funziona, perché le professionalità sono di alto livello”.