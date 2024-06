Amici “spin-off”, Silvia Toffanin conduce un nuovo programma

Fonte: IPA Silvia Toffanin

Silvia Toffanin potrebbe avere più spazio nel palinsesto Mediaset. Il nuovo corso tracciato da Pier Silvio Berlusconi prevede infatti linee guida ben differenti rispetto al passato. Occorrono professionisti che sappiano gestire meglio quanto avviene in studio e lei lo ha dimostrato negli anni di Verissimo. Ecco la sua nuova prossima (probabile) sfida.

Silvia Toffanin ad Amici

Mediaset ha ben compreso di dover sfruttare maggiormente Amici e tutto il seguito di pubblico che attira. Non ci sarà però un nuovo appuntamento con Maria De Filippi, così come non si andrà a modificare radicalmente il format del talent più longevo della televisione italiana.

L’idea, pare, sarebbe quella di proporre una sorta di spin-off. Un programma costola, come indicato da TvBlog, con alla conduzione Silvia Toffanin. Il duro lavoro della signora di Mediaset, Maria De Filippi, ha trasformato Amici in una vera e propria azienda. Le ramificazioni professionali sono numerose e solidissime. Lo dimostra il fatto che i suoi ballerini ottenga contratti su scala internazionale.

Per quanto riguarda il canto, invece, le prospettive sono nazionali, certo, ma in molti casi di enorme rilevanza. Basti pensare ai tanti ex allievi che hanno calcato il palco del Festival di Sanremo. L’ultima in ordine temporale è stata Angelina Mango, che ha trionfato e detto la sua anche all’Eurovision, che di fatto la sta consacrando come novità europea di questo 2024.

Perché non tentare, dunque, di far nascere qualcosa di nuovo, coinvolgendo fonti esterne al talent di Canale 5. Di seguito spieghiamo nel dettaglio quella che pare sia l’idea aziendale al momento.

Amici spin-off

Silvia Toffanin alla conduzione di un nuovo programma, costola di Amici a partire dal prossimo autunno 2024. Nulla di ufficiale, al momento, ma la progettazione sarebbe in corso. Un nuovo programma in prime time, suddiviso in almeno tre appuntamenti.

Spazio ad alcuni dei più amati talenti del talent, affiancati da altri nomi della musica leggera italiana. Difficile pensare che possa trattarsi di un programma esclusivamente composto da partecipanti giovani. Mediaset vorrà di certo tentare di attirare l’attenzione di varie fasce di pubblico. Non è da escludere, dunque, anche uno scontro generazionale.

Un mix musicale tra duetti e altre collaborazioni musicali, in grado di unire mondi differenti e spesso molto distanti tra loro. Tutto sarebbe nato dalla richiesta di Mediaset a Maria De Filippi di generare alcune nuove prime serate.

Il tempo dei reality pare agli sgoccioli e, per quanto non si rinuncerà a Grande Fratello, Isola dei Famosi, La Talpa e non solo, proporre qualcosa di diverso e nuovo garantirebbe una boccata d’aria per azienda e pubblico.

Impossibile pensare però che la storica presentatrice e produttrice potesse prendere la guida di un altro format. Ecco allora la grande opportunità di Silvia Toffanin, sempre apprezzata ma tenuta un po’ in disparte, forse per suo desiderio, nella “gabbia d’oro” di Verissimo.

Non si prevede un suo addio al programma, sia chiaro, ma l’intenzione sarebbe quella di sperimentarla in tutt’altra fascia, con ben altro pubblico e carico di pressioni.