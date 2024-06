Scontro in diretta tra Elenoire Casalegno e Matilde Brandi: l'inviata è giunta al limite in questa edizione da dimenticare

Il clima a L’Isola dei Famosi è tutt’altro che sereno. Una condizione che perdura da molto tempo e non riguarda soltanto i concorrenti. Elenoire Casalegno ha evidenziato tutto il proprio malessere connesso a quest’esperienza lavorativa. Nella puntata andata in onda domenica 2 giugno, infatti, è stata al centro di un’accesa discussione con Matilde Brandi. Chiara l’impressione di una perdita di controllo e di un totale distacco tra studio e Honduras.

Caso Matilde Brandi

Matilde Brandi ha rischiato di condividere con il pubblico da casa più di quanto volesse. Ha infatti riscontrato un problema tecnico con il proprio costume nella sfida con Alvina per raggiungere la finale.

Impegnata nella prova dell’orologio onduregno, ha tentato di spingere il più possibile, tentando al tempo stesso di non denudarsi. Le inquadrature non hanno indugiato, ovviamente, e l’enorme tronco ha protetto i seni della naufraga, di fatto più di quanto sia riuscito a fare il suo costume.

Alla fine la prova è stata di fatto abbandonata, per quanto la Brandi abbia voluto sottolineare il motivo: “Io mollo. Non è per cattiveria, ma si vede tutto”.

Elenoire Casalegno ha così tentato di chiudere la questione in fretta: “Chiedo cortesemente se possiamo dare subito una maglietta a Matilde per la seconda manche”. Ciò non ha però spento la polemica, anzi. Le telecamere sono passate in studio, ma sullo sfondo è andato in onda lo scontro.

Quello che doveva essere un dietro le quinte, è stato mostrato in diretta, senza filtri, evidenziando stress, fatica mentale e mal sopportazione. Elenoire Casalegno, che molti fan del programma avrebbero preferito alla guida del reality e non come inviata, è ormai al limite.

Elenoire Casalegno, caos all’Isola dei Famosi

Elenoire Casalegno ha fatto un secondo tentativo per calmare le acque. Dalla richiesta della maglietta al sottolineare come quella persa fosse soltanto la prima manche di tre: “Non hai mai mollato e non puoi farlo adesso”.

Parole di incoraggiamento che invece si trasformano in altro, alle orecchie della Brandi. Non ci sta a sentirsi dire d’aver mollato, conscia della reale motivazione: “Io ho mollato perché avevo il seno fuori. Non hai visto che stavo con le te**e che si vedevano?”.

L’inviata ha così tentato di evitare che i toni trascendessero, confermando di fatto la nuova linea editoriale voluta da Pier Silvio Berlusconi. Linguaggio volgare e modi aggressivi non possono essere perdonati. Una linea più severa, con il via a partire dall’ultima edizione del Grande Fratello.

Un richiamo ai toni e poi la specifica: “Meglio dire décolleté, Matilde! Adesso ti arriverà una maglietta e potremo andare avanti, così non ci sarà più il problema di prima”.

Dopo un duro lavoro di convincimento, finalmente Elenoire Casalegno si è lasciata andare a uno sfogo onesto e di pancia: “Io non ci arrivo mica alla finale ragazzi. – Per poi aggiungere dopo gli applausi del pubblico – Altro che applausi, mi ci vuole lo psicologo”. Tutto ciò, insieme con le frecciatine da e verso lo studio, soprattutto con Sonia Bruganelli, contribuisce a delineare i tratti di un’edizione da dimenticare.