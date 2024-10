Fonte: IPA Elenoire Casalegno

Il cuore di Elenoire Casalegno è tornato a battere per un nuovo amore. Non è mai tardi per innamorarsi e lei non ha mai perso le speranze. Non vive di certo in attesa di una relazione nuova, ma è innegabile come da alcuni mesi abbia ritrovato un sorriso diverso. Il suo nome è Matteo Pandini ed è legato al mondo della politica.

Nuovo fidanzato per Elenoire Casalegno

Intervistata da Monica Setta nel programma Storie di Donne al Bivio, Elenoire Casalegno ha parlato d’amore in maniera approfondita. Non soltanto di chi oggi è al suo fianco ma anche di chi ha amato in passato. Qualcuno che l’ha trascinata in una relazione tossica.

Lo scorso maggio la showgirl e conduttrice ha compiuto 48 anni e non era più disposta ad accettare d’avere al suo fianco un “uomo lento”. In una precedente intervista ha provato a spiegare cosa intenda con questo concetto, sottolineando di volere al suo fianco un compagno “veloce”, al quale non dover spiegare le cose.

Una persona autonoma, intraprendente e attiva: “Perché non sono una traduttrice, una badante o la sua mamma”. Non era chiusa all’idea di potersi innamorare nuovamente ed è infine arrivato il momento.

A Monica Setta ha spiegato come fosse “felicemente single”. Il tempo le ha insegnato a stare bene da sola, il che è traguardo enorme per chiunque: “Diciamo che mi basto”. Non era a caccia del grande amore ed è proprio in momenti del genere che entra in gioco il destino.

“Non avevo voglia di incontrare qualcuno e invece, qualche mese fa, ho incontrato un uomo con cui vivo una bella relazione. Abbiamo iniziato a inviarci dei messaggi sul calcio (entrambi tifosi dell’Inter, ndr), che è la nostra passione, e poi è scoppiato l’amore”.

Un amore tossico

In passato Elenoire Casalegno ha vissuto un’esperienza problematica. È stata lei a parlarne tempo fa nel dettaglio, descrivendo il suo ex come un “narcisista patologico”. Una storia dalla quale è riuscita a venir fuori, a fatica.

Ha voluto anche lanciare un messaggio importante, per chiunque si trovasse a vivere la stessa esperienza: “Un narcisista patologico è prima di tutto affascinante e carismatico”. Ecco perché è tanto difficile rendersi conto del pericolo che si corre.

Si rivela però essere un manipolatore, spesso bugiardo, dice. Di fatto è una persona che si “nutre della sua capacità di sedurre e soggiogare l’altro. Ti fa sentire speciale solo per poi distruggerti”. L’unica cosa positiva, per così dire, è che funziona come un vaccino, ha raccontato. Uscita da una relazione del genere, non ne ricapiterà un’altra. Certi segnali vengono poi individuati più facilmente.

Chi è Matteo Pandini

Monica Setta si è limitata a citare il nome del nuovo fidanzato di Elenoire Casalegno, ma Dagospia ha fatto il resto. Si tratta di Matteo Pandini. La conduttrice l’ha definito un amico e un giornalista, ma c’è altro da aggiungere.

Sappiamo infatti che la sua carriera è legata a stretto giro al mondo della politica. È infatti il portavoce e capo ufficio stampa del vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini. Sappiamo di lui che è lombardo, nato a Lecco il 14 febbraio 1980. È dunque più giovane di Elenoire Casalegno di quattro anni, avendone compiuti 44 a inizio 2024.

Vanta una lunga carriera nella redazione di Libero, dove ha iniziato come stagista, ricoprendo poi il ruolo di redattore e in seguito di vice caposervizio. Ha collaborato inoltre con Il Giorno, E Polis, L’Ordine e Omnimilano. Nel suo curriculum vanta inoltre due libri, l’ebook de Linkiesta dal titolo La versione di Bossi e quello cartaceo edito da Rizzoli Secondo Matteo.