IPA Amanda Lear

Nella serata del 21 giugno 2025 è andata in onda su Rai Uno in prima serata la finale dello show televisivo Chi può batterci? con al timone, ancora una volta, Marco Liorni. Il format del programma televisivo prevede la contrapposizione di cento concorrenti a una squadra di vip, a cui prende parte anche lo stesso conduttore televisivo. A giocare in questo episodio conclusivo sono stati Amanda Lear, Sergio Friscia, Elenoire Casalegno, Paolo Conticini e Francesco Paolantoni.

Sergio Friscia brillante. Voto: 8

Fin dalle primissime battute della nuova puntata di Chi può batterci? Sergio Friscia è apparso particolarmente brillante, intrattenendo il pubblico con battute divertenti. Il primo a giocare contro i cento concorrenti è stato Paolo Conticini e il comico subito ha commentato la notizia con un motivetto divertente: “Ma tu volevi Conticini, Conticini, Conticini”. In seguito il conduttore radiofonico ha lanciato anche una frecciatina a Carlo Conti: “A casa se lo piglia il sole, è il sole che va da Carlo”. Ma il meglio di sé Sergio Friscia l’ha dato con l’interpretazione di un presunto pipistrello palpitante, che ha scatenato l’ilarità generale.

Amanda Lear piccante. Voto: 9

Non ha deluso le aspettative neanche Amanda Lear che non ha perso occasione per lanciare diverse frecciatine, primo tra tutti a Stefano de Martino che, secondo l’artista aveva cominciato la sua lunga carriera con una strappatura del suo pantalone. In seguito la cantante ha chiamato in causa Angela Brambati dei Ricchi e Poveri, dichiarando che non era possibile che lei fosse stata protagonista di una copertina di Playboy: “Angela non credo, l’ho vista nuda no”. Ma anche Tibero Timperi è caduto nella rete delle battutine di Amanda Lear: “Non fa l’amore… Si vede dall’occhio”. Nel corso della puntata è stato organizzato anche un defilé degli abiti più iconici della cantante e lei ha dimostrato la sua manualità nell’utilizzo della frusta, stupendo tutti: “Anche per incontri privati”.

Elenoire Casalegno sottotono. Voto: 5

Se Amanda Lear ha dato il meglio di sé nella puntata conclusiva di Chi può batterci?, l’altra donna vip in gara, Elenoire Casalegno, invece, è sembrata un po’ sottotono e non è stata protagonista di grandi battute, a parte quando ha raccontato d’utilizzare diverse scuse con il partner: “Io le ho usate tutte”. A parte le scarse battute, Elenoire Casalegno è apparsa, come sempre, bellissima con un completo over nero, composto da pantalone e giacca, accompagnato da un semplice top bianco. La conduttrice televisiva ha anche raccolto la sua chioma in una coda di cavallo alta.

Francesco Paolantoni disturbatore. Voto: 7

Anche Francesco Paolantoni era parte della squadra dei vip della puntata del 21 giugno 2025 di Chi può batterci? Il comico partenopeo ha aperto la puntata, sbagliando proprio una domanda su Stefano De Martino, di cui raccontava di conoscere tutto. Ma l’artista si è distinto in un’attività in particolare, durante l’episodio, quella del disturbatore. Quando c’erano i diversi faccia a faccia tra i vip e i concorrenti, infatti, Francesco Paolantoni faceva ironicamente di tutto per distrarre gli avversari e festeggiare in modo poco elegante le sconfitte da loro subite.