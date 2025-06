Chi può batterci?, anticipazioni del 21 luglio: Amanda Lear protagonista della finale

IPA Marco Liorni

È giunto alla puntata finale Chi può batterci?, il family game di Rai 1 condotto da Marco Liorni, eccezionalmente nel ruolo di presentatore e concorrente. Tre puntate in tutto, per appassionare ma senza il tempo di iniziare a stancare gli spettatori alle porte delle vacanze estive. I 101 concorrenti in studio sono pronti a sfidare l’agguerrita squadra di vip, tra rompicapo appassionanti, sana competitività, tanto divertimento e la giusta dose di leggerezza.

I vip della finale di Chi può batterci?

Dopo un inizio zoppicante, il divertente show di Chi può batterci? ha appassionato sempre più spettatori, fino a vincere la gara di ascolti nella semifinale di sabato 14 giugno, dove ha ottenuto 1.724.000 spettatori e il 13.7% di share. Grande attesa, dunque, per la serata finale, del nuovo show condotto da Marco Liorni. La scorsa settimana Liorni è stato affiancato da un team di sportivi, cantanti e grandi nomi dello spettacolo: Elettra Lamborghini, Adriano Panatta, Roberto Lipari, Riccardo Rossi e Paola Barale,

Grande stile anche per la serata finale con alcuni dei nomi più irriverenti e amati della televisione. La squadra vip che dovrà dimostrarsi più brava degli informatissimi concorrenti sarà composta da Amanda Lear, la showgirl sempre graffiante e carismatica da cui ci attendiamo grandi cose; dal comico Francesco Paolantoni, onnipresente e onnipeperino da Ballando con le stelle a Che Tempo che Fa. Ancora, lo showman Sergio Friscia che non mancherà di coinvolgere il pubblico con il suo savoir faire; Paolo Conticini, già attore e presentatore chissà se anche bravo nel rispondere alle domande e, ultima ma non ultima, la simpatica e grintosa Elenoire Casalegno.

Stasera si vince l’ambito jackpot

Giunto alla sua ultima puntata, Chi può batterci? è pronto ad assegnare l’ambito jackpot che, serata dopo serata, ha raggiunto la notevole cifra di 65mila euro. La sfida finale, quella del faccia a faccia, vedrà il miglior concorrente del giorno affrontare tutti e sei i vip avversari, uno dopo l’altro in un avvincente uno contro uno. Se riuscirà a batterli tutti, si aggiudicherà il titolo di primo campione dello show e potrà portare a casa il bottino in gettoni d’ori.

A dirigere la gara, proponendo i quiz che spaziano dalla cultura generale all’attualità fino alla logica, sarà, come sempre, la voce fuori campo di Franky, ormai figura “cult” tra gli spettatori del programma che, dopo una prima prova a settembre, è tornato in prima serata con un format più vivace e un nuovo studio interamente rinnovato, moderno e luminoso.

Dove e quando va in onda Chi può batterci?

Il gran finale di Chi può batterci? va in onda nella prima serata di sabato 21 giugno, a partire dalle ore 21:30, su Rai 1 – subito dopo gli Affari Tuoi di Stefano De Martino. La trasmissione può essere seguita anche online, sulla piattaforma streaming di RaiPlay, dove le puntate resteranno disponibili anche on demand nei giorni successivi. Chi può batterci? è scritto da Stefano Santucci, Salvo Guercio, Tiziana Martinengo, Mario Audino, Simona Riccardi, Francesco Lancia, Flavio Grasso. Regia di Cristiano D’Alisera.