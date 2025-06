Ascolti tv del 14 giugno, Chi può batterci? o il concerto di Laura Pausini

Fonte: IPA Laura Pausini

Una gara entusiasmante quella degli ascolti del 14 giugno: sfida aperta tra Rai e Mediaset, che nel secondo sabato sera del mese hanno proposto dei programmi pensati per divertire e far emozionare il pubblico. Da un lato su Rai1 è andata in onda una nuova puntata di Chi può batterci?, il nuovo game show condotto da Marco Liorni con ospite Cristiano Malgioglio, che con la sua solita verve ha saputo conquistare tutti. Dall’altro su Canale5 grandi emozioni con Laura Pausini e il suo Laura 30 World Tour, lo spettacolo-documentario che racconta i trent’anni di carriera dell’artista.

Su Rai2 era in programma la seconda partita del Campionato Europeo UEFA Under 21 che ha visto sfidarsi la squadra nazionale di calcio italiana contro quella slovacca. Su Rai3, come ogni sabato sera, l’appuntamento era con Mario Tozzi e la trasmissione Sapiens – Un solo pianeta, mentre su Rete4 c’era il film Sei giorni sette notti con Harrison Ford e su Italia1 andava in onda The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti? Ecco tutti i dati della serata del 14 giugno.

Prima serata, ascolti tv del 14 giugno: Chi può batterci? vince per un pelo

Nella serata di ieri, sabato 14 giugno 2025, su Rai1 la seconda puntata di Chi può batterci? ha intrattenuto 1.724.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale5 Laura 30 World Tour ha raccolto davanti al video 1.344.000 spettatori con uno share dell’11.9%. Su Rai2 la partita degli Europei Under 21 – Slovacchia-Italia è la scelta di 1.510.000 spettatori pari al 10.9%.

Su Italia1 The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro ha radunato 852.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge 587.000 spettatori e il 4.9%. Su Rete4 Sei giorni, sette notti totalizza un a.m. di 716.000 spettatori (5.5%). Su La7 In Altre Parole… Ancora conquista 455.000 spettatori con il 3.5%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 403.000 spettatori (3%). Sul Nove Playoff LBA – Virtus Segrafedo Bologna-Germani-Brescia cattura l’attenzione di 132.000 spettatori con lo 0.9%.

Access Prime Time, dati del 14 giugno

Su Rai1 Affari Tuoi totalizza 4.222.000 spettatori (29.8%). Su Canale5 Paperissima Sprint arriva a 1.655.000 spettatori con l’11.7%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.013.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 Un Alieno in Patria è seguito da 624.000 spettatori con il 4.6% (Gli Alieni Siamo Noi a 478.000 e il 3.3%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 862.000 spettatori (6.4%) nella prima parte e 815.000 spettatori (5.7%) nella seconda parte. Su La7 In Onda è seguito da 957.000 spettatori pari al 6.7%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene un a.m. di 312.000 spettatori (2.3%).

Ascolti tv Preserale, dati del 14 giugno

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto di 1.824.000 spettatori pari al 19.6%, mentre Reazione a Catena ha registrato 2.761.000 spettatori pari al 24.7%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.317.000 spettatori (15.2%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.691.000 spettatori (16.2%).

Su Rai2 gli Europei di Scherma segnano 178.000 spettatori con l’1.8%. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 301.000 spettatori (3.1%) e C.S.I. Miami raggiunge 557.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.630.000 spettatori pari al 14.4%, mentre Blob segna 658.000 spettatori pari al 5.2%.

Su Rete4 La Promessa interessa 741.000 spettatori (6%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia gioca con 112.000 spettatori (1.1%). Su Tv8 4 Hotel registra 199.000 spettatori con l’1.8%, mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raggiunge 162.000 spettatori e l’1.5%.