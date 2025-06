Fonte: IPA Cristiano Malgioglio

Il 14 giugno 2025 è andata in onda la seconda puntata di Chi può batterci? sempre con la conduzione di Marco Liorni. Il conduttore televisivo ha mostrato un lato inedito di sé e i concorrenti si sono divertiti con le domande che gli sono state poste.

Elettra Lamborghini piccante. Voto: 7

Elettra Lamborghini è stata sicuramente una protagonista della seconda puntata di Chi può batterci?, show televisivo condotto in prima serata su Rai Uno da Marco Liorni. La cantante ha portato la sua proverbiale simpatia nella gara televisiva, scegliendo anche un look inedito, dal taglio classico ed elegante. La musicista, che ha abituato il suo pubblico a tutine seducenti e look colorati, ha scelto di partecipare allo show televisivo con un semplice abito nero con scollo a cuore e spacco sulla gamba sinistra. Elettra Lamborghini ha brillato con un paio d’orecchini luccicanti a forma di fiore e un anello extra large con lo stesso motivo floreale.

A parte la sua bellezza, la cantante non ha perso occasione per lanciare delle battutine divertenti e per raccontare degli aneddoti incredibili, come quando avrebbe attaccato la passione per un tormentone musicale al fidanzato solo con un bacio: “Glielo attacchi a lui, a me è successo spesso”. La musicista ha anche svelato le sue doti nel ballo, definendosi una ballerina e la reginetta dell’estate.

Non sono mancati neanche i siparietti piccanti della cantante che ha fatto una scommessa azzardata su una domanda: “Mi ci gioco le mutande”. Per provare a rispondere a una domanda Elettra Lamborghini si è lasciata andare anche a un gestaccio. Marco Liorni ha così definito il suo entusiasmo: “Elettra Lamborghini è arrivata proprio, spingendo il piede sull’acceleratore”, ma forse la star poteva farsi coinvolgere di meno nel gioco.

Paola Barale, la frecciata a Totti-Blasi. Voto: 8

Accanto a Elettra Lamborghini un’altra donna ha preso parte alla gara televisiva. Si trattava di Paola Barale che ha scelto un look rock per prendere parte allo show. Già la manicure della conduttrice era multicolor, declinata in diverse tonalità di blu, mentre l’outfit era tutto giocato sul nero e composto da camicia e pantalone in tinta, accompagnati da una cintura con borchie e diverse catene. L’outfit della presentatrice era ulteriormente arricchito da degli inserti in merletto nella schiena.

Paola Barale non è apparsa subito brillante ma, nella seconda parte della puntata, ha dato il meglio di sé. La conduttrice si è detta dispiaciuta quando dei body guards, apparsi in scena, non si sono avvicinati a lei: “Mi hanno totalmente superata e sono andati da Elettra, non si fa”. Inoltre la presentatrice ha messo sotto torchio Marco Liorni con una domanda impertinente su Elettra Lamborghini: “Tu non toccheresti il sedere alla Lamborghini? Tu che toccheresti?”.

Paola Barale si è anche definita con ironia un’inguaribile romantica/ona e ha lanciato una velata frecciatina a Francesco Totti e Ilary Blasi, affermando che, qualsiasi sia il numero delle bimbe che portano il nome Chanel, sono di certo troppe. Non è mancata anche una gaffe finale: “Non si muovono tutti allo stesso modo gli uccelli”.

Adriano Panatta risolutivo. Voto: 10

Adriano Panatta, da vero sportivo, ha preso in mano le redini della squadra, dimostrando di sapersi imporre senza paura: “Io ho sempre fatto il capitano, qui decido io”. Anche quando doveva giocare in coppia, l’atleta ha preso il ruolo del leader della situazione: “Deve essere d’accordo”. Marco Liorni ha commentato il suo carattere forte: “Uscito fuori l’Adriano decisionista”.

Marco Liorni inedito. Voto: 10

Marco Lioni è al timone di Chi può batterci? e questo suo nuovo ruolo riesce a tirare fuori dei lati inediti del presentatore. Durante la puntata, infatti, ha ballato diverse volte, tanto che Cristiano Malgioglio ha affermato di aver solo in quel momento il suo lato più seducente. La versione non abbottonata di Marco Liorni è davvero convincente e, anche grazie a lui, la puntata scorre via con leggerezza.

Cristiano Malgioglio super star. Voto: 10

Cristiano Malgioglio è stato il super ospite della seconda puntata dello show televisivo. Il musicista ha portato con sé il velo lungo 50 metri, indossato al Festival di Sanremo e ha subito smentito il suo imminente matrimonio: “Ma che mi sposo? Se io dovessi sposarmi il giorno dopo divorzierei, una bellissima storia d’amore, meglio fidanzati che sposati”.

Ma il cantante se l’è presa anche con la voce fuori campo che pone le domande ai concorrenti: “Certo che me la ricordo, l’ho scritta, che mi ha preso per rinco***onito?”. Cristiano Malgioglio è stato protagonista anche di un momento emozionante, mentre guardava le sue foto del passato: “Mi dà un certo effetto come durante gli anni è cambiato il mio personaggio, che ancora deve migliorare sempre di più… Un uomo che ha avuto sempre il coraggio di cambiare in continuazione e questo è forse l’affetto che le persone sentono nei miei confronti perché voglio dare sempre qualcosa di più”.