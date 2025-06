Chi può batterci?, anticipazioni del 14 giugno: Lamborghini e Barale pronte alla sfida

Fonte: Ufficio Stampa Rai Marco Liorni conduce Chi può batterci?

Il sabato sera di Rai 1 si accende con una nuova puntata di Chi può batterci?, il family game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni, che eccezionalmente assume il doppio ruolo di presentatore e concorrente. Il programma vede una squadra di celebrità sfidare 101 membri del pubblico in studio, in un mix di leggerezza e competizione che ha già conquistato il pubblico.

I protagonisti della seconda puntata

La prima puntata, trasmessa il 7 giugno 2025, ha registrato 1.860.000 telespettatori con uno share del 13.80%, senza superare, dunque, il pilot dello scorso settembre, che aveva ottenuto un risultato migliore. Poco male per Marco Liorni, che è riuscito comunque a conquistare una buona fetta di pubblico, lo stesso pronto a seguire la seconda puntata in onda sabato 14 giugno, sempre in prima serata su Rai 1.

Il jackpot della prima puntata non è stato vinto e si è accumulato, raggiungendo la cifra di 40.000 euro per la prossima sfida. Ma chi sono i protagonisti? Per la seconda puntata, la squadra VIP si rinnova e accanto al conduttore sono pronti a scendere in campo Elettra Lamborghini, garanzia di imprevedibilità, la leggenda del tennis Adriano Panatta, il comico palermitano Roberto Lipari, amatissimo volto di Striscia la Notizia. E ancora, l’attore e doppiatore Riccardo Rossi e la splendida Paola Barale, che non ha bisogno di presentazioni.

La sfida e l’ambito jackpot

Un intrattenimento leggero ma stimolante, ideale per il sabato sera estivo, quello proposto da Marco Liorni, tra i volti di punta di Mamma Rai. In uno studio completamente rinnovato, i concorrenti si cimentano in round a tema cultura generale, logica, attualità e vita quotidiana che si alternano a prove imprevedibili, in cui sono intuito e rapidità a fare la differenza.

Ma a tenere alta la tensione è l’ultima parte della puntata. Con un jackpot di 40.000 euro, la posta in gioco è alta. La sfida finale vede il miglior concorrente della serata affrontare, uno dopo l’altro, tutti e sei i VIP. Solo sconfiggendoli tutti potrà aggiudicarsi il cospicuo montepremi, in una fase decisiva che richiede risposte numeriche aperte, puntando su precisione e intuizione. Ad animare il ritmo ci pensa, ancora una volta, Franky, la voce fuori campo diventata ormai una figura “cult” tra gli spettatori del programma.

Fonte: Ufficio Stampa Rai

L’appuntamento è per sabato 14 giugno alle 21:25 su Rai 1, oppure in diretta streaming su RaiPlay. Come sempre, le prime due puntate saranno disponibili on demand, così da poterne godere anche nei giorni successivi alla messa in onda, in attesa della terza e ultima puntata, un gran finale di stagione che andrà in onda tra una settimana, sabato 21 giugno.

E dopo? Liorni ha già annunciato che è pronto a concedersi una pausa dal piccolo schermo: “Ho una lunga lista di cose da fare – aveva detto il conduttore in un’intervista concessa a TV Sorrisi e Canzoni -. La cosa più importante è stare vicino ai miei figli e a mia moglie. Negli ultimi mesi sono stato così preso dal lavoro che ho tolto loro più di qualcosa. (…) Diciamo che vorrei recuperare il ‘tempo lento’, stando con le persone a cui tengo”.