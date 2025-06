Chi può batterci?, anticipazioni del 7 giugno: la sfida di Marco Liorni

Fonte: IPA Marco Liorni

Dopo l’anteprima dello scorso settembre, Chi può batterci? arriva finalmente in prima serata su Rai1 da stasera sabato 7 giugno. Alla guida, ancora una volta, Marco Liorni, che non solo condurrà il family game show, ma giocherà in prima persona insieme alla sua squadra di vip. Una sfida per cui è pronto: ecco le anticipazioni e gli ospiti.

Chi può batterci?, anticipazioni del 7 giugno

È tutto pronto per Chi può batterci?, prodotto da Rai in collaborazione con Blu Yazmine: lo studio è stato completamente rinnovato, grazie alla scenografia firmata da Riccardo Bocchini e alla fotografia di Mario Catapano. L’obiettivo? Rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, con uno stile visivo moderno e immersivo, pensato per la prima serata.

In ogni puntata, Marco Liorni guiderà una squadra composta da sei personaggi del mondo dello spettacolo che sfideranno ben 101 concorrenti selezionati tra il pubblico. E per il primo appuntamento del 7 giugno, sono tanti gli ospiti in programma, tra cui Max Tortora, Natasha Stefanenko, Massimo Ghini, Gloria Guida e Francesca Manzini. A guidare il team è lo stesso Liorni, che veste i panni di conduttore e giocatore.

Ma quali sono le prove? Quiz, prove di logica e momenti di spettacolo: il gioco si sviluppa attraverso una serie di manche ispirate a temi di cultura generale. Il ritmo, come da format – ricordiamo che è un family game show – è serrato ma leggero. Non dimentichiamo il momento clou: il miglior concorrente della serata dovrà affrontare uno a uno tutti e sei i vip. Solo superando ogni sfida potrà portarsi a casa il jackpot finale. Missione impossibile o colpo di scena dietro l’angolo?

Chi può batterci? va dunque in onda stasera sabato 7 giugno con tre nuove puntate-evento. Una sfida tutta da vivere, tra risate, cultura pop e – perché no – un po’ di sano spirito competitivo. L’appuntamento è su Rai1 a partire dalle ore 21,30: il programma si può seguire anche sulla piattaforma RaiPlay in streaming e on demand.

La sfida di Marco Liorni

Lo scorso settembre lo show ha raggiunto davvero un ottimo risultato. Dunque, siamo davvero curiosi di vedere Liorni in questa veste. A Sorrisi, tv e canzoni, ha raccontato che ama giocare nella vita di tutti i giorni. “Quando posso, mi diverto con i videogame insieme con mio figlio. Siamo grandi, lui ha trent’anni, ma che ci possiamo fare?”. E, anche se non si sente un “tipo competitivo”, come tutti, quando partecipa ai giochi ama vincere.

Dopo questa avventura, però, per lui arriva il momento di un piccolo stop. “Ho una lunga lista di cose da fare. La cosa più importante è stare vicino ai miei figli e a mia moglie. Negli ultimi mesi sono stato così preso dal lavoro che ho tolto loro più di qualcosa. Ho anche promesso a un mio amico storico, che fa il rappresentante, di passare qualche giornata con lui. Gireremo in macchina per il centro Italia e, durante i lunghi viaggi, avremo finalmente modo di ritrovarci. (…) Diciamo che vorrei recuperare il ‘tempo lento’, stando con le persone a cui tengo”. Un momento tutto per sé e per i suoi affetti più cari.