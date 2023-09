È la figlia di una delle top model più famose del mondo: bella come la mamma

Fonte: IPA/GettyImages Da Naomi a Kate Moss, i look alla London Fashion Week

Lunghi capelli castani incorniciano il viso di una diciannovenne di rara bellezza. Vederla sfilare sulla passerella di Alberta Ferretti alla Milano Fashion Week è stata una vera visione e, conoscendone la storia, vien da pensare soltanto una cosa: buon sangue non mente. La giovane Grace Burns, questo il nome della modella al suo debutto alla MFW, è una figlia d’arte e la sua mamma è una delle iconiche top model che negli anni ’90 hanno dominato le passerelle e le copertine più glamour, nomi del calibro di Naomi Campbell, Cindy Crawford e Linda Evangelista. Avete capito di chi parliamo?

Grace Burns, la splendida figlia della top model Christy Turlington

La carica delle nepo babies (ovvero le “figlie di”) avanza inarrestabile. Dopo Kaia Gerber figlia di Cindy Crawford, Leni Klum figlia di Heidi e Lilla Moss figlia di Kate, adesso è la volta di un’altra giovane di belle speranze che ha deciso di seguire le orme della mamma. Classe 2003, Grace Burns ha catalizzato l’attenzione del mondo quando ha sfilato alla Milano Fashion Week qualche giorno fa, ricordandoci che il detto “buon sangue non mente” non sbaglia (quasi) mai.

La sua famosissima mamma è, infatti, la splendida e iconica top model Christy Turlington, che oggi ha 54 anni ed è più bella che mai. Il papà, invece, è l’attore Edward Burns che abbiamo visto recitare, tra gli altri, in capolavori come Salvate il soldato Ryan. Niente cinema – almeno per il momento – all’orizzonte, ma le passerelle sembrano l’habitat naturale della giovane Grace che ha solo 19 anni ma sta già muovendo i primi passi nel mondo della moda, sulle orme della madre che ha sfilato e posato per le firme più iconiche di sempre, da Chanel a Yves Saint Laurent, da Calvin Klein a Valentino.

Il debutto di Grace Burns alla Milano Fashion Week

Già quest’estate aveva partecipato alla sua prima sfilata ufficiale e l’avevamo vista tra copertine e pose d’alta moda per qualche rivista e servizio fotografico. Persino con la mamma aveva posato per la stilista Carolina Herrera, in una campagna che ha riscosso moltissimo successo. Però, dobbiamo ammetterlo, vederla in passerella alla Milano Fashion Week è stata tutta un’altra storia.

Fonte: Getty Images

Grace Burns ha sfilato per Alberta Ferretti, indossando una splendida creazione della stilista: un abito floreale monospalla nei toni cipria, malva e verde, abbinato a un paio di sandali nude e a un make up semplice e naturale. “Grazie grazie grazie per avermi ospitato nella tua sfilata… in un castelloooooo!!!!! Così così sono così onorata di far parte di questa bellissima collezione”, ha scritto dopo il debutto alla MFW ringraziando la Ferretti.

Grace Burns, fotografa e star di TikTok

Grace ha una naturale passione per la moda e le passerelle, ma è molto di più. Per questa diciannovenne è importante mettersi in gioco sotto tanti punti di vista ed è per questo che, seguendo un’altra sua grande passione, non perde occasione per porsi dietro l’obiettivo. La fotografia le consente di esprimere una parte intima di sé, oltre all’amore per la moda, immortalando momenti di vita quotidiana tra viaggi e amici ma anche pose fashion.

Come si vede sui suoi social e sul suo sito web di fotografia, Grace si diletta anche nella scrittura e ha pubblicato online i due volumi della sua rivista By Grace Vol. 1 e By Grace Vol. 2.

Oltre alla passione per la moda, Grace Burns condivide con la mamma Christy Turlington anche quella per lo sport e in particolare la corsa. Le due amano allenarsi insieme e nel novembre 2021 hanno anche partecipato alla Maratona di New York, documentando questa felice ma faticosa giornata sui social. Ma da fulgida esponente della Gen Z qual è, la giovane modella è anche una star seguitissima su TikTok dove condivide i momenti più belli della sua vita.

Grace Burns, nel suo cuore un altro “figlio di”

Sembra che la deliziosa Grace sia felicemente fidanzata con un altro “figlio di”. Stando ai rumors e a qualche scatto condiviso su Instagram che fa gola ai curiosi, pare che la modella faccia coppia fissa con Elijah Hewson, il figlio 24enne del frontman degli U2 Bono che sta seguendo le orme del padre. Elijah è, infatti, un grande appassionato di musica e dal 2016 fa parte della band Inhaler.