Naomi Campbell, l’eleganza del total black

Chiusa la parentesi nella Grande Mela, i riflettori si accendono come di consueto sulla London Fashion Week: tra sfilate, party ed eventi, le star approfittano della settimana della moda per sfoderare i loro look più eccentrici. Ma c'è anche chi, come Naomi Campbell, sceglie un outfit all'insegna dell'eleganza: la Venere nera è chic e sofisticata come non mai nel suo bellissimo completo total black in velluto. Una diva senza tempo.