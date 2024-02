Victoria De Angelis, il look alla Milano Fashion Week incanta Armani

Fonte: Getty Images Victoria De Angelis alla sfilata di Armani della Milano Fashion Week

Due mondi ormai fusi insieme in un connubio di arte e colore quello della musica e della moda: una visione che mostra le grandi voci aggiungere un tocco di stile in più grazie ai grandi brand che si impegnano a vestire e a raccontare una storia su coloro che lo fanno tramite la propria voce e la propria musica. È così che anche nei grandi eventi di moda, come la Milano Fashion Week, tra i volti che occupano le prime file accanto alle passerelle ci sono anche quelli di musicisti e cantanti in voga. Non fa eccezione l’adrenalinica Victoria De Angelis, che ha stupito tutti con la sua eleganza alla serata Armani della settimana modaiola milanese.

Victoria De Angelis, elegantissima alla serata Armani

La nuova collezione autunno inverno della casa di moda Armani viene descritta da Giorgio come un “Omaggio a un cielo notturno luminoso, trapunto di stelle, governato da una luna splendente.” Una scelta che si riflette inevitabilmente sugli abiti della collezione presentata alla Milano Fashion Week, in cui spiccano toni freddi del nero e del blu, con sfumature di malva, grigio e punte di verde.

Una visione abbracciata anche da una delle special guest di uno degli eventi più attesi della settimana: Victoria De Angelis. La bassista dei Måneskin, seduta tra le prime file, si è presentata all’evento con un completo in perfetta armonia con la sfilata: un due pezzi con giacca impreziosita da fibbia e bottoni oro e un lungo pantalone morbido fino alle décolleté a punta. A completare il tutto, un make-up smoky che riprende i colori dell’abito e la poetica raccontata dall’evento Emporio Armani.

Abiti pieni di stelle, in cui spiccano i pantaloni che sottolineano un’eleganza una femminilità incredibile e, soprattutto, adatta a tutte. “Ho voluto look portabili e adatti a donne di tutte le età” ha commentato lo stilista, aggiungendo: “Ho voluto essere coerente facendo vestiti che si indossano. È vero, nella collezione ci sono anche spunti eccessivi e c’è perfino qualche concessione allo spettacolo… ma è tutto molto portabile.” Un’affermazione che, oltre alle modelle sorridenti in passerella, viene confermata anche dalla stessa Victoria, completamente a suo agio nel suo look elegante e alla portata di tutti.

Victoria De Angelis, stella nascente di Armani

Una presenza, quella di Victoria De Angelis, tutto meno che inaspettata. La casa di moda e la bassista, infatti, hanno iniziato una collaborazione che la vede protagonista della nuova campagna underwear di Emporio Armani. Una campagna fotografata da Giampaolo Sgura, e che, grazie al volto e alla presenza di Victoria, elogia lo spirito libero e aperto del marchio.

Uno spirito abbracciato alla perfezione dalla bassista, da sempre portatrice di un messaggio di liberà e trasgressione, che è riuscita a veicolare anche durante la sua presenza alla sfilata della Milano Fashion Week. Nessun sottogiacca sotto il completo scuro con uno scollo vertiginoso impreziosito dai dettagli dorati: un dettaglio che, insieme alla sua frangia sbarazzina, riprende la sua ribellione senza farla apparire mai volgare.