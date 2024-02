Fonte: IPA / Getty Images Milano Fashion Week, da Anne Hathaway a Gigi Hadid: i look delle dive internazionali

A Milano, in questi giorni, i più fortunati potranno imbattersi nella più sensuale delle dive. Sharon Stone è arrivata nel capoluogo lombardo ospite della Fashion Week, con un look tutto nuovo. Se lo stile resta sempre sensuale e con un tocco rock, il taglio di capelli diventa cortissimo e con riflessi argento.

Capelli argento per Sharon Stone

Prima di lei, già Jennifer Aniston ci aveva stupito con riflessi argento sulla chioma. E, se nel caso della protagonista di Friends si trattava di semplici colpi di luce, Sharon Stone non ha alcuna paura di usare e sfoggia con orgoglio un grande ciuffo grigio. Anzi, per usare il gergo tecnico dei parrucchieri, di un bel silver blonde.

Fonte: Getty Images

L’attrice è famosa per i suoi tagli cortissimi. Negli Anni ’80 il suo garçonne con le bassette sfilate era il più copiato. Oggi, a 65 anni e pronta a compierne 66 il prossimo 10 marzo, declina il look rock in una versione più raffinata e femminile, e sceglie un classico pixie-cut. Il taglio realizzato dall’hair & make-up artist Max Ronan, concentra il volume sulla parte alta della testa e il suo punto forte è la lunga frangia che, partendo altissima dal centro del capo, si trasforma in un ciuffo laterale tagliando la fronte in diagonale. Il look perfetto per illuminare il bel viso e mettere in risalto gli occhi chiari dell’attrice.

A mettere maggiormente in risalto il bel taglio, sulla scia del graceful aging di cui Sharon Stone è tra le fautrici più convinte, una tinta calda che lascia spazio a riflessi argentei. Negli ultimi mesi Stone aveva prediletto meches chiare, adesso passa a un biondo dorato, con radici castane e riflessi caramello. Sulla tempia, una grande ciocca silver, che illumina ancor di più il blu dello sguardo.

Non esistono tagli adatti più a un’età che a un’altra e ognuna è sempre libera di portare i capelli come le pare e piace. Ma è vero che il pixie-cut, cortissimo sulle tempie, ha la capacità di sollevare otticamente gli zigomi, conferendo al volto un effetto immediatamente più giovane. Una specie di lifting senza il bisogno di passare sotto i ferri. Da Sharon Stone non si può che prendere esempio.

L’audace look alla sfilata Tom Ford

Fonte: Getty Images

E se il nuovo taglio di capelli è stato un catalizzatore di sguardi, anche il resto dell’outfit sfoggiato da Sharon Stone alla Milano Fashion Week non era da meno. Ospite di Tom Ford, l’attrice ha scelto un look total black, quasi casual e non troppo costruito, ma con dettagli preziosi e un allure rock e sensuale.

Un lungo abito nero in maglia, con tutti i bottoni lasciati aperti e una cascata di catene dorate a sottolineare maliziosamente la profonda scollatura. Lunghe catene d’oro anche alle orecchie. Gold è, in realtà, il leit motiv dell’intero look: ripreso anche nei grandi bangles ai polsi e nel listino dei sandali dal tacco alto. Placcata d’oro anche la fibbia del grande cinturone sapientemente indossato a segnare il punto vita.