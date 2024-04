Federica Pellegrini, nuovo look: la campionessa sfoggia un audace taglio pixie

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Federica Pellegrini nuovo look

Federica Pellegrini, icona indiscussa del nuoto mondiale, ha recentemente sorpreso i suoi fan con una trasformazione di look. A pochi mesi dalla nascita della sua adorata Matilde, la campionessa ha detto addio al suo classico caschetto per abbracciare un audace pixie cut biondo. Con questa scelta, Pellegrini non solo rinnova il suo look ma si posiziona anche al centro delle tendenze per la primavera 2024, scegliendo un taglio che mescola praticità e stile in un connubio irresistibile.

Federica Pellegrini, nuovo look: il taglio pixie

Questo nuovo taglio corto non è soltanto un simbolo di rinnovamento personale ma riflette anche il desiderio di Federica di reinventarsi continuamente, sia nella vita personale che professionale. Il pixie cut, con i suoi ciuffi scompigliati che danzano attorno al viso, conferisce a Federica un’aria fresca e giovanile, perfetta per affrontare le sfide di una nuova maternità con il carisma che solo una campionessa sa esprimere.

Il legame di Federica Pellegrini con i tagli corti ha radici profonde nel tempo. Durante gli anni d’oro della sua carriera sportiva, il pubblico ha avuto modo di ammirarla non solo per le sue eccezionali prestazioni in acqua ma anche per i suoi look sempre all’avanguardia. Dal bob francese al taglio corto anni ’90, Federica ha spesso giocato con la sua immagine, trovando nel pixie cut una sorta di ritorno alle origini, una riconnessione con quelle acconciature che l’hanno resa famosa agli occhi del mondo.

Il ritorno al taglio corto è avvenuto in modo spettacolare durante un servizio fotografico, un momento che Pellegrini ha voluto condividere con i suoi follower su Instagram. Le immagini del set rivelano una Federica raggiante, che, consigliata dagli hairstylist, sceglie di rivoluzionare il suo look, dimostrando come anche un taglio pixie possa essere estremamente femminile e sofisticato.

Il pixie cut è più di una semplice scelta di stile; è una dichiarazione di indipendenza e di forza. E non è un caso che molti hairstylist lo raccomandino per la primavera 2024, come evidenziato da recenti ricerche di tendenza nel campo della moda capelli. Questo taglio, versatile e facile da mantenere, è ideale per chi, come Federica, non ha paura di mostrare la propria personalità e di sperimentare con la propria immagine.

Il ritorno in Piscina di Federica Pellegrini

Il ritorno in piscina di Federica Pellegrini non è stato solo un ritorno alla routine di allenamenti, ma un vero e proprio reimmergersi nei ricordi e nelle emozioni che solo l’acqua sa evocare per la campionessa olimpica. Federica aveva espresso il desiderio di tornare il prima possibile nel suo elemento naturale, e così ha fatto. Nella piscina che per anni è stata testimone delle sue vittorie e del suo impegno, la “Divina” ha nuotato nuovamente, riassaporando i momenti più significativi della sua carriera.

Questo momento speciale è stato condiviso con amiche e colleghe, Alice Mizzau e Martina Carraro, che insieme a Federica hanno creato un’atmosfera di festa e di complicità. Gli scatti di questo felice ritorno sono stati condivisi sui loro profili Instagram, regalando ai fan non solo immagini, ma anche un pezzo di storia sportiva italiana. Mentre Federica dedicava tempo al suo allenamento e al riavvicinamento con l’acqua, a casa si alternavano scene di vita quotidiana altrettanto toccanti.

Matteo, il marito, insieme ai loro cagnolini Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca, si occupava della piccola Matilde, creando un equilibrio familiare che permetteva a Federica di concentrarsi sul suo sport senza preoccupazioni. Il commento affettuoso di Matteo Giunta sotto il post di Federica, esprimendo il desiderio di rivederla a casa e la dolce impazienza di Mati, la loro “vampirella”, che attende il ritorno della mamma, sottolinea ulteriormente la forte connessione familiare che supporta Federica in ogni passo del suo percorso, sia in acqua che nella vita di tutti i giorni.