Federica Pellegrini, le parole mai dette per il marito Matteo Giunta

Fonte: ANSA Federica Pellegrini, le parole più belle per Matteo Giunta

Parole speciali per una coppia che non si lascia andare spesso a dichiarazioni d’amore, ma che quando lo fa riesce a toccare il cuore. Questa volta è Federica Pellegrini a scrivere una dedica speciale: parole mai dette (e condite con un pizzico di ironia) per il marito Matteo Giunta. E accompagnate da una foto dolcissima, che li ritrae durante l’ultima avventura che hanno vissuto insieme: la prima in televisione, ma una di tante per quanto riguarda la vita personale e lavorativa.

Federica Pellegrini, la dedica piena d’amore per il marito Matteo Giunta

Ci sono parole che da sole riescono a restituire la grandezza di un sentimento. E sono proprio quelle che Federica Pellegrini ha dedicato al suo Matteo Giunta, sposato a fine agosto del 2022.

Lo ha fatto in un post Instagram, scritto per celebrare il compleanno di lui: amore, ma anche un pizzico di ironia, che non guasta mai, per raccontare il profondo legame che li unisce. Fatto non solo di vita insieme, ma anche di progetti condivisi: lui è stato infatti a lungo il suo allenatore. Più precisamente dal 2014, dopo che lei aveva interrotto la collaborazione con il precedente preparatore.

I due hanno per diverso tempo protetto la loro relazione dal gossip, vivendola lontano dal clamore mediatico: Federica concentrata nel nuoto, nel farci sognare regalandoci emozioni a ritmo di bracciata, lui al lavoro per aiutarla e a sostenerla in questo percorso.

Ma ormai da diverso tempo non si nascondono più, anzi sono una delle coppie più ammirate ed amate dal pubblico. E quindi non stupisce la dolce dedica per il marito che l’ex campionessa olimpica ha condiviso sul proprio profilo Instagram. Un pensiero che ha accompagnato con la foto di un bacio.

L’occasione è di quelle speciali: infatti il 7 maggio lui festeggia il compleanno e Federica ha scritto: “Al mio compagno di viaggio. Auguri Amore Mio”. Parole che da sole bastano e ci offrono la misura del sentimento che li lega.

Federica ha voluto aggiungere anche una battuta, ironizzando sull’età: a separarli – infatti – ci sono sei anni, dal momento che lei è nata nel 1988 e lui nel 1982. E quindi si legge: “41 e sembro più vecchia di te qui bisogna correre ai ripari”. Tanti, tantissimi commenti, anche di chi li sostiene nell’avventura di Pechino Express dove formano la coppia dei Novelli Sposi.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, le tappe del loro amore

Si era parlato a lungo di una love story tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta, ma i due hanno tenuto il loro amore protetto per un po’ prima di mostrarlo al mondo.

La prima foto di coppia è arrivata su Instagram, dove la Divina aveva deciso di uscire allo scoperto pubblicato uno scatto della serata di gala Meravigliosi, organizzata dalla Federnuoto a Roma. Ma già da anni si parlava di una loro relazione.

Sempre molto riservati, si sono dedicati parole speciali in occasione di eventi importanti. La nuotatrice a margine della sua ultima Olimpiade aveva detto: “Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa. È stato un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro”.

Lui le aveva fatto eco con una bellissima lettera condivisa su Instagram, in cui parlava di tutto il percorso vissuto accanto a lei fino a quel momento e lasciando intendere il meraviglioso futuro che li avrebbe accolti insieme.

E il resto, come si dice, è storia: un anno dopo sono arrivate le nozze, poi la partecipazione di coppia a Pechino Express e, infine, tutto il futuro che li aspetta e che è ancora da scrivere.