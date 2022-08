Federica Pellegrini, le foto inedite delle nozze da sogno

Fonte: IPA Tutto sulle nozze di Federica Pellegrini: abiti, curiosità, invitati vip, cerimonia, party

Federica Pellegrini si è sposata il 27 agosto a Venezia, in una chiesa di San Zaccaria vestita a festa. A un anno dalla bellissima dichiarazione d’amore a bordo piscina per Matteo Giunta, la Divina ha così potuto coronare il suo sogno d’amore nella sua città e alla presenza di parenti, amici e tante persone care. Un amore, questo, tenuto segreto per molto tempo per preservare la privacy di entrambi ma che da agosto 2021 hanno deciso di vivere alla luce del sole.

Federica Pellegrini, le foto inedite su Instagram

È stato uno dei matrimoni più attesi del 2022. Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono detti Sì a Venezia di fronte a 160 invitati, che hanno salutato con un party a lume di candela all’Isola delle Rose. Presenti alcuni volti noti dello spettacolo e dello sport, comprese le sue damigelle – molte delle quali nuotatrici – che l’hanno aiutata a sollevare il lungo strascico dell’abito Nicole Milano che ha indossato per la cerimonia.

Tutte in rosa cipria, come mostra una delle foto che la Divina ha voluto condividere sul suo profilo Instagram, accompagnate da alcuni scatti in cui Federica Pellegrini sfoggia la piccola stravaganza che si è concessa per il suo matrimonio. Quale? Un paio di occhiali da sole con un’evidente montatura bianca che ha abbinato in maniera singolare all’abito con scollo Bardot simile a quello scelto da Charlene di Monaco.

Una nuvola di mikado di seta, per lei, scelta dall’abilità e dall’estro di Enzo Miccio. Un wedding planner di certo vulcanico, come lo ha definito scherzosamente la mamma della sposa, che ha anche deciso che a cantare in chiesa fosse Virginia Castagnetti, figlia di Alberto, il mentore di Federica e colui che ne ha plasmato la grandezza agonistica e il carattere, di certo non comune.

Il primo bacio fuori dalla chiesa, simbolo di amore eterno, è quello con il quale hanno suggellato il loro amore che hanno tenuto segreto per il bene di entrambi. E Venezia, ancora, è stata la cornice perfetta per il loro amore. È qui che Giunta le ha chiesto di diventare sua moglie, in un weekend romantico e a sorpresa dal quale sono iniziati i preparativi per le nozze.

Il tango inaspettato dei due neo-sposi

Una festa romantica, a lume di candela, nella quale gli sposi hanno incontrato gli invitati e si sono divertiti. Inaspettato il tango che hanno ballato insieme, mostrandosi perfettamente calati nel ruolo e padroni della disciplina. Una passione che condividono fuori dalla vasca e che hanno mostrato a tutti. “Sto ancora sognando”, ha scritto a corredo delle foto pubblicate, dimostrando che l’emozione provata è ancora profonda.

Il loro amore è sbocciato proprio in piscina, nel 2018, e da quel momento non si sono più lasciati. Lui è stato il suo allenatore fino all’ultimo giorno e continua a ricoprire questo ruolo, mentre lei si sta dedicando ad altri progetti benché sempre all’interno della FINA. Su questa scia è stato organizzato anche il viaggio di nozze, che si svolgerà in America. È qui che i due sposini hanno lasciato il cuore, volando negli States almeno una volta all’anno per le collegiali che oggi sono diventate un bel ricordo.