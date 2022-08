Nozze Pellegrini-Giunta: il grande giorno è arrivato

Il grande giorno per Federica Pellegrini Matteo Giunta è arrivato! Nonostante i diretti interessati non avessero dato conferma di una data precisa, possiamo ora dire con certezza che il 27 agosto è il giorno in cui i due fidanzati pronunceranno il fatidico "Sì". La città scelta è Venezia, luogo in cui la campionessa ha ricevuto la proposta di matrimonio. Tutte le curiosità su uno dei matrimoni più attesi dell'anno.