Invitati di nozze senza regalo: come comportarsi

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Ospiti senza regalo

In quanto invitati di matrimonio, si è solitamente chiamati ad assolvere ad alcuni compiti, così da rendere più semplice l’organizzazione dell’evento per i futuri sposi. In primis, si dovrebbe informare della propria presenza in modo tempestivo e, nel giorno del matrimonio, arrivare in orario per il rito e seguire le indicazioni sul dress code.

E in quanto al regalo esistono degli obblighi? La risposta, in questo caso, è piuttosto complessa: nonostante non sia un dovere formale per gli ospiti, è generalmente considerato buona educazione porgere un presente agli sposi nel loro grande giorno. In qualche rarissima occasione, tuttavia, qualche ospite potrebbe presentarsi sprovvisto di regalo: in questa situazione, come dovrebbe comportarsi un perfetto padrone di casa?

Gli invitati sono obbligati a fare un regalo?

Un invito a un matrimonio non va letto come una richiesta di do ut des: non c’è infatti nessuna regola universale che imponga agli invitati di un matrimonio di portare un regalo per gli sposi. Eppure, nella maggior parte dei casi, amici e parenti scelgono di omaggiare i festaggiati con un presente: può trattarsi di un articolo della lista nozze, di un contributo al fondo per la luna di miele o di una somma di denaro inserita in un biglietto consegnato durante il matrimonio.

Potrebbero tuttavia esserci delle eccezioni: in alcuni casi, infatti, sono gli sposi a chiedere esplicitamente di non ricevere regali, e gli ospiti, in uno scenario di questo tipo, sono ovviamente dispensati. Anche in questa situazione, tuttavia, è consigliato consegnare un biglietto sentito con un messaggio di congratulazioni.

Esiste infine un’ ultima opzione, ovvero che qualcuno invitato a prendere parte al ricevimento di nozze si presenti volontariamente senza regalo. Le motivazioni potrebbero essere diverse: qualcuno potrebbe semplicemente essersi dimenticato, preso magari da questioni di altro tipo. Qualcun altro, invece, potrebbe avere delle difficoltà economiche, scegliendo di non comunicarlo apertamente. In un ultimo caso, infine, potrebbero entrare in ballo questioni culturali: per qualcuno, infatti, la semplice presenza è il vero “regalo”.

Cosa fare se non si è ricevuto un regalo di nozze

Calato il sipario sulla cerimonia di nozze, gli sposi si ritrovano spesso a contare i regali ricevuti. Eppure, tra un assegno e un elettrodomestico, potrebbero rendersi conto che manca qualche dono all’appello. È stato un errore e l’invitato voleva davvero fare un regalo il giorno delle nozze, oppure ha scelto intenzionalmente di non farlo? In ogni caso, niente panico: ecco qualche consiglio per gestire al meglio la situazione.

I regali di nozze continuano ad arrivare anche dopo il matrimonio, soprattutto nel primo mese. La tradizione, infatti, prevede che gli invitati abbiano fino a un anno di tempo per far recapitare il proprio dono. Il segreto, quindi, è mantenere la calma: anche se la maggior parte degli invitati consegnerà il proprio presente nel giorno del sì, qualcuno particolarmente impegnato o distratto potrebbe ricordarsi solo in un secondo momento.

Consultate la lista nozze

Se è passato più di un mese o due dal matrimonio e il regalo non è ancora arrivato, controllate la lista nozze. Qualcuno potrebbe aver acquistato un regalo che si è perso per posta, oppure un articolo potrebbe essere in ritardo di consegna. È anche possibile che gli invitati abbiano contribuito a un fondo per la luna di miele o per la nuova casa e voi non abbiate notato la notifica.

La maggior parte delle liste nozze online e dei fondi regalo fornisce agli sposi un elenco dei nomi di chi ha fatto un regalo; se qualcosa risulta acquistato ma senza nome associato, potrebbe essere utile contattare il rivenditore per ulteriori informazioni. Chissà che non si tratti proprio del regalo mancante.

Parlatene con il diretto interessato

Se la persona da cui non avete ricevuto il regalo è un caro amico o un parente stretto, potrebbe essere una buona idea parlarne con il diretto interessato. Cercate comunque di non trasformare il confronto in una vera e propria accusa, ma in una perfetta occasione per chiarire: a prescindere dal valore materiale del dono, infatti, potreste sentirvi trascurati o poco considerati. Soprattutto se siete legati da profondo affetto. Cercate quindi di iniziare la conversazione in modo pacato ma fermo, facendo presente la vostra delusione.

Confrontatevi con qualche altro invitato

In base al rapporto che vi lega all’ospite sprovvisto di regalo, potreste volerlo accennare (con discrezione) a una persona vicina. Per esempio, se una zia solitamente molto generosa non ha provveduto ad un dono nuziale, potreste parlarne con i vostri genitori. Potrebbero essere nella posizione di affrontare la questione in modo più delicato con lei, oppure accertarsi che il regalo era stato effettivamente previsto e non è mai arrivato. Confrontandovi con una cara amica o una sorella, invece, potreste scoprire che la medesima situazione era accaduta anche in una precedente cerimonia. Insomma, in ogni caso è meglio parlarne.

Passateci sopra

Se sono passati diversi mesi dal matrimonio e il regalo non è mai arrivato, potrebbe essere il momento di lasciar perdere. Anche se può essere frustrante, spendere energie a rimuginare sulla cosa non serve: non vi farà stare meglio e certamente non servirà ad ottenere l’atteso presente. Quindi, in parole povere, meglio voltare pagina.

Come comportarsi in caso di mancato regalo

Anche se un lontano parente o un amico si sono presentati senza regalo alla vostra cerimonia, non vuol dire che dobbiate essere maleducati nei loro confronti. L’etichetta vuole infatti che gli sposi inviino sempre un biglietto di ringraziamento agli invitati che partecipano al matrimonio, esprimendo la propria gratitudine per essere presenti in un giorno così importante. Tuttavia, non dovreste menzionare nel biglietto né il regalo, né la sua assenza.

Un messaggio di ringraziamento scritto con tatto potrebbe persino ricordare loro che si sono dimenticati di spedire il dono: acuni invitati potrebbero infatti aver bisogno soltanto di un piccolo promemoria.

Esprimendo la vostra gratitudine senza fare alcun riferimento al mancato regalo, un invitato attento che in realtà vi aveva fatto un dono si renderà conto che non l’avete ricevuto. E nel caso in cui un amico non abbia davvero fatto alcun presente, il vostri biglietto di ringraziamento resterà comunque un gesto cortese ed elegante.