Harry avrebbe ricevuto a sorpresa un’eredità che vale milioni di euro da una persona del tutto inaspettata, Mohamed Al-Fayed, padre di Dodi Al-Fayed, l’ultimo compagno di sua madre Diana, morto con lei nel 1997 per un tragico incidente a Parigi, sotto il ponte dell’Alma. Pare che Carlo sia andato su tutto le furie dopo aver appreso della notizia.

Harry, i guai finanziari

Anche se le sue finanze non sono più quelle di una volta, da quando cioè nel 2020 ha lasciato il suo ruolo senior all’interno della Famiglia Reale, per camminare con le proprie gambe e vivere da cittadino privato, Harry certo non può lamentarsi del suo tenore di vita. Ovviamente, Meghan Markle è rimasta molto delusa nel fare i conti in tasca al maritino, infatti credeva che il suo patrimonio personale fosse ben più consistente di quello che è in realtà.

E per questo lo ha spedito subito a lavorare che poi significa vendere a caro prezzo i pettegolezzi di Corte, conditi con qualche malignità più o meno inventa sulla Famiglia Reale. Mentre lei è indecisa se tornare a recitare, magari in Suits come i recenti post apparsi e poi cancellati su Instagram, hanno fatto pensare, oppure darsi alla politica.

Mohamed Al-Fayed, milioni di euro a Harry

Adesso però i problemi economici dei Sussex potrebbero terminare di colpo. E questo grazie a un’eredità del tutto inaspettata. Stando al magazine InTouch Harry avrebbe ricevuto un lascito pari a milioni di euro da una persona cui nessuno avrebbe mai pensato. Si tratta infatti di Mohamed Al-Fayed, scomparso lo scorso 30 agosto. Pare che nel suo testamento un paragrafo fosse dedicato a Harry, al quale avrebbe lasciato appunto una consistente cifra di denaro.

Ma perché avrebbe fatto ciò? Quale legame c’è tra Mohamed Al-Fayed e Harry? Solamente questo, il ricco uomo d’affari era il padre di Dodi Al-Fayed, l’ultimo partner di Diana con cui ha condiviso un destino di morte prematura. Anche se il lascito straordinario ha fatto dire ai soliti maligni che Harry potrebbe essere figlio di Diana e Dodi. Ovviamente è solo una battuta velenosa, a ricordare come la discendenza del Principe da Carlo sia da sempre in discussione.

Mohamed ha da sempre avuto un rapporto molto contrastato con la Famiglia Reale e in generale con le autorità inglesi che gli avrebbero sempre negato la cittadinanza. Sempre secondo il magazine tedesco, questo avrebbe spinto l’imprenditore a lasciare parte del suo patrimonio a Harry, figlio di Diana e da sempre pecora nera di Buckingham Palace, il Principe ribelle che ha avuto il coraggio di puntare il dito anche contro Re Carlo.

Carlo su tutte le furie

Naturalmente le parti coinvolte non hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito al testamento di Mohamed Al-Fayed. Ma secondo fonti vicine a Palazzo la notizia sarebbe giunta alle orecchie del Sovrano mandandolo su tutte le furie. I complottisti, all’epoca della morte di Diana, addirittura avanzarono la tesi che l’incidente della Principessa fu provocato su commissione dei servizi segreti britannici. Ovviamente l’ipotesi non ha alcuna consistenza, ma intanto ha alimentato i pettegolezzi sui contrasti con la famiglia Al-Fayed.

Ma probabilmente non solo Carlo se la sarà presa per questo lascito. Infatti, è lecito pensare che gli altri figli dell’imprenditore egiziano, Camilla, Jasmine, Omar e Karim, non siano stati troppo contenti nell’apprendere che parte del patrimonio del padre sia finito nella mani di Harry e di conseguenza di Meghan.